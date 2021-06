Formalizados por agresiones a Mark González quedan con arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima

Hoy fueron formalizados por lesiones graves tres sujetos, dos mayores de edad y un menor, acusados de agredir al exfutbolista Mark González, en un hecho ocurrido ayer en la comuna de Lo Barnechea.

A eso de las 13 horas, y de acuerdo a un registro de video que se difundió por redes sociales, el exfutbolista de la UC, acompañado de su pareja, la bailarina Maura Rivera, y un amigo, se vieron involucrado en una riña con cuatro personas en el cerro Loma Larga: el deportista terminó en la clínica, con una fractura en una vértebra, y declarando en Carabineros. Los otros sujetos fueron detenidos.

El hecho se habría originado porque González y su familia buscaban hacer trekking en un cerro de esa comuna, en las cercanías de su hogar. Esto habría sido impedido por los sujetos, que, supuestamente, cuidan el sector. De acuerdo a su relato, los individuos le habría dicho que era un sector “propiedad privada”.

De esta forma, el tribunal decretó que los dos adultos quedaran con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima, mientras que el menor de edad quedó con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercamiento. En ese sentido, el menor quedó sujeto a vigilancia de Sename.

“Hay un daño psicológico importante para mis hijos, para mi señora. ¿Quién responde a eso?”, dijo el deportista a este medio. “Esto no va a quedar así, no va a quedar impune. Voy a llegar hasta el final para que se haga justicia. Lo que más me da lata es lo que vivieron mis hijos”.