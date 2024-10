General (r) Yáñez tras segunda jornada de formalización: “No habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período”

Este miércoles y por casi seis horas se llevó a cabo la segunda jornada de formalización de los generales (r) de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate en donde la Fiscalía finalizó la presentación de casos y los informes con los que argumentaron las omisiones de las que acusa a los generales.

Ya en las afueras del Centro de Justicia tras finalizada la audiencia, el general (r) Yáñez abordó la formalización-la cual fue aplazada para el próximo lunes 14- poniendo énfasis en que se omitieron “muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió”.

“En esa época vivimos yo creo que uno de los hechos históricos más violentos desde la vuelta a la democracia en nuestro país. La memoria es frágil pero se incendiaron edificios, se quemaron iglesias, se destruyó el patrimonio público y privado, se destruyeron monumentos nacionales, se afectó la vida de miles de personas (...) ya nadie quería vivir ahí, finalmente terminó incluso en sacando monumentos nacionales que eran orgullo de un país y parte de nuestra historia”.

En este sentido, sostuvo, “los carabineros hicieron lo que pudieron dentro del mandato constitucional que nos obligaba a restablecer el orden que era quebrantado todos los días con actos violentos, destructivos donde atacaban permanentemente a nuestros carabineros”.

“Quiero recordarles que hubo cerca de 5.000 carabineros lesionados, más de 80 de ellos resultaron quemados, más de 120 recibieron impactos balísticos, cerca de 200 resultaron fracturados, otros tantos resultaron con contusiones y diferentes lesiones muchos de ellos no volvieron a trabajar”, afirmó. “El estrés postraumático los obligó a que tuvieran que pedir su desvinculación de la institución por tener una invalidez”.

A esto, indicó que las manifestaciones pacíficas y sociales “tienen límites”. “Y los límites están cuando empiezan a quebrantar el orden, cuando empiezan a afectar los derechos de los demás, los derechos de la ciudadanía. Y la policía, Carabineros en este caso, tenía la obligación de restablecer el orden con los elementos, con las herramientas y con las normas que el Estado nos había entregado. Eso fue duro, fue difícil”.

En esta línea, Yáñez fue enfático en señalar que era necesario considerar el contexto de las imputaciones que se estaban haciendo.

“Hoy día, pretender desde la teoría, después de cinco años, donde había que estar, donde estaban los carabineros, porque muchas de las personas que hablaron hoy día no estuvieron en el lugar donde los carabineros eran atacados permanentemente, donde resguardaban la seguridad las personas que vivíanen esos lugares”, sostuvo el ex general director de Carabineros.

Y continuó: “Es muy fácil hoy día hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ellos, pero había que estar ahí. Entonces, es hoy día, absolutamente, y lo digo con mucha precisión: no habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período. Y no podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y de la destrucción. Sin orden no hay patria, y sin orden hay caos, y sin caos este país no se desarrolla, ni crece, ni avanza”.