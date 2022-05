Gobierno anuncia la reapertura de 22 pasos fronterizos terrestres a contar de este domingo

hace 47 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Foto: AgenciaUno

Según las autoridades, la medida apunta a reactivar el turismo y otros servicios, lo que normalizará el tránsito entre Chile y sus países vecinos. Los pasajeros no residentes en Chile deberán solicitar el pasaporte C19, un seguro de salud para extranjeros no residentes con cobertura Covid y se recomienda ingresar con un examen PCR, el que no es obligatorio.