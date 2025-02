Gobierno defiende reubicación de monumento a general Baquedano: “Nadie lo va mandar a un rincón a esconderlo”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la solicitud del Ministerio de Obras Públicas al Consejo de Monumentos Nacionales que busca trasladar el plinto que permanece en el centro de la Plaza Italia para que este sea reubicado en otro lugar junto a la estatua del general Baquedano, que fue retirada en 2021 de allí por daños ocasionados en el estallido social.

Esta decisión a provocado la reacción de varias figuras políticas, principalmente de oposición, que se encuentran en contra de ello. Incluso, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) apuntaron que “la ciudad se verá privada del monumento a Baquedano. ¿Quién ganó? Ganaron los violentistas”. Por su parte el nuevo alcalde de Providencia, Jaime Belollio, expresó que “sin nuestra historia, renunciamos a nuestro futuro”.

Ante esto la secretaria de Estado comenzó mencionando que “a ver, primero a mi me impresiona con la facilidad que la palabra renuncia se ocupa. O sea, un esfuerzo de recuperación del patrimonio que implica la Alameda de la Plaza Italia como el que está haciendo el actual gobierno no se había visto nunca. No lo hizo ningún gobierno antes que este”.

“Eso está avanzando, es una realidad vamos a tener una Alameda recuperada con su bandejón, con sus áreas verdes, con sus lugares de encuentro, vamos a tener una nueva Plaza Italia que no tenga todos los problemas que tiene la actual y que revierta todo el deterioro y como parte de eso hay que resolver la mejor ubicación del monumento al General Baquedano”, comentó la ministra Tohá.

Añadiendo que “el monumento al General Baquedano va a seguir erigido en la Ciudad de Santiago. Nosotros no renunciamos a eso y creemos que tiene que estar erigido en un lugar donde no sea factor de conflicto y de división, sino que en un lugar donde se le reconozca su aporte a la historia y que sea un lugar visible relevante. Nadie va a mandar al General Baquedano a un rincón a esconderlo”.

“En este momento lo que tenemos es una decisión del Consejo, además que se tomó en conjunto con los organismos del Ministerio de Defensa, el Ejército respecto a buscar una ubicación que sea apropiada, que sea relevante, y tener en la Plaza de Italia, eso es algo que hay que definir, todavía no está definido, un hito que sea un factor que no nos divida, que no sea un conflicto, que no implique que nadie ganó ni que nadie perdió, sino que ahí tenemos un lugar de encuentro”, remarcó.

Junto a ello, enfatizó que es una discusión “que está en proceso” y aclaró que tanto la estatua como el plinto están es restauración, esperando que se defina su ubicación en donde sea relevante y no “conflictiva”.