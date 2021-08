Gobierno realiza balance positivo de reapertura de colegios y jardines, y defiende a ministro Figueroa: “Es necesaria esta red de apoyo que además se relaciona con la educación socioemocional de los niños”

Jardín Infantil Mi Mundo de Valdivia, cerrado por Cuarentena.

Los ministros vocero de gobierno y de la Mujer y Equidad de Género, junto a la alcaldesa de Las Condes, se refirieron a la reapertura de establecimientos educacionales. "1.400.000 mujeres en edad de trabajar declaran que no están buscando trabajo porque no tienen con quién dejar a los hijos", dijo la ministra Zalaquett. En la misma instancia, el diputado UDI Guillermo Ramírez, miembro de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, expresó: "No hay ninguna prueba de que sea más beneficioso para los niños que se mantengan en casa".