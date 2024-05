Incendios en Valparaíso: Cámara despacha a ley proyecto que crea el fondo de emergencia para la reconstrucción

La tarde de este martes, el Senado aprobó por amplía mayoría -en su segundo trámite- el proyecto que crea el fondo de emergencia transitorio por los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso en febrero de este año.

Un escenario similar se replicó durante la jornada de este miércoles en la Cámara de Diputados, en donde la iniciativa fue visada con la unanimidad de los votos. Por lo tanto, el proyecto fue despachado a ley.

En concreto, la iniciativa crea un fondo de $800 mil millones para la reconstrucción de las zonas afectadas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde las llamas consumieron 8.000 viviendas y dejaron más de 21 mil damnificados.

El fondo tendrá un carácter de transitorio, por lo que se extinguirá el 31 de diciembre de 2026.

Las intervenciones que apuntaron a Vallejo

Durante la discusión del proyecto, fueron varios los parlamentarios que llamaron a aprobar la iniciativa. Junto con ello, volvieron a surgir críticas por parte de diputados de oposición a la salida “sin aviso” de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, de su rol como enlace de la catástrofe.

“Este proyecto que es un mensaje presidencial lo vamos a apoyar, pero al mismo tiempo le pedimos al gobierno que haga mejor la pega en materia de reconstrucción. Nos parece que lo que ha acontecido con la Ministra Vallejo es vergonzoso porque se le puso para resolver un problema y salió entre gallos y medianoche y dejó de ser enlace. Además, lo anuncia como si fuera extremadamente normal”, acusó el diputado Diego Schalper (RN).

Asimismo, su par de la UDI, Sergio Bobadilla, señaló que “se nombró a una ministra de enlace y ella dejó el cargo del mes y yo me pregunto ¿Qué hizo por los damnificados? absolutamente nada porque están ocupados de promover candidaturas y no resolver los problemas. Vamos a aprobar este proyecto, pero veo difícil, que con la incapacidad que ha mostrado este gobierno, aunque dispongamos de muchos recursos las viviendas no van a llegar”.