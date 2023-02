Incendios: Tohá dice que actividad forestal “tiene que estar mejor ordenada para que no genere tanta vulnerabilidad”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó la mañana de este martes, en Ninhue -Región de Ñuble-, la entrega de la primera vivienda transitoria de emergencia para una familia de damnificados por los incendios forestales en la zona centro sur del país esta temporada.

La autoridad expuso que mientras se siguen desarrollando labores de combate a los siniestros, hay que coordinar y ejecutar medidas para levantar las zonas devastadas.

“Viene una parte muy importante que es reconstruir lo que se destruyó, porque primero hay que venir a apoyar para saldar lo más básico, para tener un techo donde estar, para que los caminos vuelvan a funcionar, para tener una manera de generar ingresos cuando se interrumpieron las vías laborales habituales, esa es la fase en que estamos aquí ahora”, dijo la secretaria de Estado.

Tohá también señaló que si bien, a pocos kilómetros de allí se está todavía combatiendo el fuego, en unos días más “ya se va a estar trabajando en la reconstrucción”.

Según información del municipio, los siniestros arrasaron con 13 mil hectáreas en Ninhue, el 30% de la superficie de la comuna.

La autoridad de gobierno planteó que los incendios dieron cuenta de una vulnerabilidad de ciertas zonas por su organización territorial.

“El contexto en que estamos hoy día, primero de cambio climático y segundo de ordenamiento del territorio, nos hace muy vulnerables, por lo tanto, estos esfuerzos que hemos hecho que nos muestran que logramos avanzar hay que profundizarlos y no descansar en compararlos para atrás, sino que tenemos que compararnos con lo que queremos llegar a ser y lo que queremos es no tener que seguir viviendo incendios como estos a futuro”, expuso.

En ese sentido, señaló que “hay que planificar de otra manera la actividad forestal en el territorio”.

“Hay que ordenarlo mejor. Eso no quiere decir que no pueda haber actividad forestal, pero tiene que estar mejor ordenada para que no genere tanta vulnerabilidad, tantos riesgos y eso es posible y hay experiencia de muchos países que lo muestra”, añadió la jefa de gabinete.

Por su parte, desde Santiago y en el balance realizado desde Senapred por la emergencia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo hincapié en que en esta catástrofe “más que la industria forestal, la víctima es el país”.

“Las 24 personas que han fallecido son compatriotas nuestros, víctimas de los incendios. Las personas que han perdido sus viviendas no son la industria forestal, son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados”, expuso.

“Si queremos cuidar el país, terminada la emergencia, tenemos que conversar de todas aquellas medidas que tiene que tomar el sector público y también de todas las medidas que tiene que tomar el sector privado para garantizarle al país que no sea víctima de eventos de incendios extremos”, señaló.

La semana pasada, desde la comuna de Quillón, en Ñuble, el Presidente Gabriel Boric había instalado el tema asegurando -en medio de la crisis por los incendios-, que debe existir “una regulación distinta” para la industria forestal.

Posteriormente, ministros como el de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la titular del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, abordaron la opción de un “nuevo pacto” que incluya regulación a las forestales. Este martes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien es también el “enlace” del gobierno con la Región del Maule por los incendios, planteó respecto respecto a esa fórmula que “es algo a lo que todos tienen que estar disponibles a conversar”.

El planteamiento del gobierno ha sido criticado por Corma y CPC. La Sofofa, por su parte, respondió a los dichos del Mandatario calificándolos de “improcedentes”

El domingo, en tanto, en entrevista con Pulso, el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, aseguró sobre la declaración del jefe de Estado respecto de una “regulación distinta” para las forestales, que si bien “es importante revisar prácticas y mejorarlas a partir de estas experiencias (...) lo más relevante es basarse en información 100% confiable y no basada en la desinformación”.