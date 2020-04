Izkia Siches y uso de mascarillas de tela: “Se pueden usar estas alternativas, pero tienen menor efectividad”

Esta mañana la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió en Radio Duna, acerca de los instructivos que publicó el día de ayer el ministerio de Salud en redes sociales, en donde mediante simples pasos explican cómo construir mascarillas de género en base a materiales que se tienen en la casa, y luego de que el propio ministro de Salud Jaime Mañalich recomendara su uso al asistir a lugares concurridos.

Esto, indicó Siches, tiene que ver con las indicaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien basándose en la experiencia de otros países, ha decido ahora recomendar el uso para disminuir los contagios.

“Es algo que ha llamado la atención en el mundo, tanto la OMS como la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) han ido cambiando estos paradigmas juntamente gracias a los aportes que han existido desde los países orientales, que han tenido mayor experiencia, y en donde uno - no solamente en época de pandemia sino que habitualmente - puede ver a los turistas de esos lugares, como también en el uso cotidiano de esos países, de mascarillas”, sostuvo.

“En ese sentido creo que hay que hay que tomar la recomendación”, agregó, indicando que “Hay que intentar de dejar las mascarillas quirúrgicas para el personal de salud. Mientras, se pueden usar estas alternativas de tela, pero tienen menor efectividad”

Según explica la Dra. Siches, si una persona debe hacer un trámite urgente, o ir al supermercado a abastecerse, debe seguir con las otras recomendaciones, tales como el lavado de manos, el distanciamiento social, ir solo, sin niños, y añadir a todo esto, algún tipo de mascarillas.

“Y en caso de no tener ningún dispositivo disponible, poder utilizar alguna de manufactura casera recomendada”, expresó.

“Ademas que nosotros estamos esperando que los emprendimientos nacionales de mano del ministerio de ciencia puedan tener un rol en la producción nacional”, sostuvo.

“Tienen una menor efectividad, pero tienen un poco mayor (efectividad) que andar a cara descubierta”, agregó.

Mesa social Covid-19

Esta mañana Siches también se refirió en Radio ADN acerca de la participación que han tenido como Colegio Médico en la Mesa Social del Covid-19, reunión que se realiza con las autoridades de Gobierno dos días a la semana y que tiene como objetivo conversar acerca de los temas contingentes al país respecto del coronavirus.

Sobre las críticas que ha recibido por parte del ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, Siches indicó que a ellos como Colmed “les toca defender a la comunidad sanitaria”, pero también “poder dar las orientaciones y poder también hablarles a las persona que ya no confían ciertamente en el Gobierno, en el Minsal, y transmitirle confianza".

Para esto, indica, en primer lugar deben poder transmitirles “información bastante clara de lo que está ocurriendo”, y en segundo, “poder hacer recomendaciones”.

“Y en esto, yo lo he señalado en la Mesa Social, no viene incorporado con una ley mordaza que impida a nuestro colegio poder transmitir, y gran parte de los temas - por la dinámica de la mesa obviamente - no se pueden resolver ahí. Esta no es una mesa técnica, es una mesa que está abordando temas mas bien generales, pero como comunidad medica hemos planteando en nuestras minutas una serie de preocupaciones de cosas muy sustantivas”, explicó.

Es por esto, indicó, que en la Mesa Social “como comunidad médica hemos planteado una serie de preocupaciones, como la falta de insumos, el tema de los ventiladores, la falta de testeo y también como vamos a ir asegurando las condiciones sociales para que la comunidad cumpla la cuarentena”.

Además de eso, agregó que ha planteado que “es necesario acelerar las velocidades”.

“Particularmente por la ansiedad y preocupación del equipo sanitario, por ejemplo en el seguridad de estos elementos de protección personal. Yo espero q la dinámica de la mesa vaya agarrando mayor velocidad”, sostuvo.

“Espero en la reunión de mañana poder salir con la transparencia de información clara necesitamos tener más información para darle certeza a los equipos de salud que si se están tomando las medidas sin los datos no puedo traspasar una falsa tranquilidad que no tengo”, agregó.

Sobre la visita que realizó el Presidente Sebastián Piñera a la Plaza Baquedano el pasado viernes, Siches señaló que era “inoportuna”.

“Yo lo lamento mucho, porque hay muchas organizaciones sociales que han estado trabajando, distintas entidades que nos hemos reunido - grupos muy activos en el estallido social - (a los que) intentamos de explicar y traspasar la relevancia de justamente no hacer concentraciones ni actos públicos y espero que el Presidente pueda dar el ejemplo y justamente no tirar todo ese trabajo por la borda que hemos realizado con cada una de estas entidades. Me parece realmente lamentable”.