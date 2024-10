J.P. Hermosilla dice que en 10 días liberará chats con fiscales y apunta a Ángel Valencia por reunión con su hermano: “Creo que no está contando todo lo que ocurrió”

El pasado viernes 18 la defensa del abogado Luis Hermosilla, encabezada por su hermano Juan Pablo, concretó la presentación de una querella por el delito de violación de secreto, tras la filtración de una serie de conversaciones del penalista, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber.

En la acción judicial contra el Ministerio Público, el abogado defensor pide la entrega voluntaria o incautación de los teléfonos de los fiscales del caso, Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana, por las conversaciones entre su hermano y distintos personeros que se han dado a conocer a los medios de comunicación en el marco del caso Audio.

El abogado Juan Pablo Hermosilla representa a su hermano Luis en el caso Audio. Foto: Aton Chile

En declaraciones a CNN Prime, Juan Pablo Hermosilla indicó que “yo esperé a que alguien cumpliera con la ley. Que la fiscal Lorena Parra, que el fiscal Sepúlveda, que el fiscal Orellana, que el fiscal nacional (Ángel Valencia), que el fiscal (Eugenio) Campos, cualquiera de los fiscales que está relacionado con el caso, iniciara una investigación por estos delitos flagrantes y no se hizo, hasta que me aburrí y presenté primero una denuncia y detrás una querella, buscando mostrar que aquí, como lo dijimos desde el primer día, no solo hay una operación política detrás, sino que además hay una manipulación de la prueba que permite explicar lo que pasó”.

En este sentido, destacó que “aquí hay fiscales que actúan de buena fe -yo todavía defiendo a la fiscal Parra en términos que yo creo que ella se ha equivocado, pero creo que ha actuado de buena fe-, pero creo que hay otros fiscales que si han actuado de mala fe”, señala Hermosilla, tras apuntar principalmente a la Fiscalía Nacional.

“Está planteado en la denuncia que la Fiscalía Nacional ha actuado de mala fe, por la filtración y por un evento que es indiscutible: no inicia investigaciones por las filtraciones”, sostiene. Consultado sobre quiénes podrían estar detrás de este hecho, sotuvo que “yo creo que es más Fiscalía Nacional, aunque también tengo mis sospechas de un fiscal de la Fiscalía Oriente”. Sin embargo, se abstuvo de nombrar a este último, tras argumentar que “estoy con la acción legal en marcha”.

Los fiscales Lorena Parra y Miguel Angel Orellana. Foto: Andres Perez

Afirma que no se trata de Lorena Parra, titular de la Fiscalía Metropolitana Oriente, a quien, asegura la conoce hace 20 años pero a través de una relación netamente profesional. “Es muy evidente que no tiene sentido que montara esta cosa de las filtraciones, creo que el error de ella fue no abrir una investigación, pero evidentemente ella no fue, porque iba a quedar con los dedos en la puerta que fue lo que pasó cuando aparecieron los mensajes de ella”.

Consultado si la versión de la fiscal Parra coincide con la de su hermano, indica que “no, hay una parte en que hay discrepancia: ella dice que no instó a que Luis se juntara con Marta Herrera -cuando era candidata a fiscal nacional en 2022- y nosotros discrepamos con eso. La versión de mi hermano es que eso fue en conversaciones telefónicas y creo que es fácil de acreditar que (la versiónd de Parra) no es cierto: por un lado están los llamados un día sábado (...) de Lorena Parra a Luis, de la nada, diciéndole ‘necesito que te juntes con Marta Herrera’ y el resultado es que al día siguiente (...) se juntan o hablan por teléfono, pero el hecho ocurre y eso es a petición de Lorena Parra”.

Liberación de chats y fiscal Valencia

En este marco, Juan Pablo Hermosilla aseguró que los chats de su hermano dados a conocer públicamente han sido seleccionados con algún objetivo, por lo que, en un plazo de 10 días, dara a conocer una selección de las conversaciónes que Luis Hermosilla mantuvo con fiscales y otros funcionarios públicos del área judicial.

“Yo hice un compromiso que voy a cumplir, creo que 10 días más, por ahí, de hacer públicos todos los contactos que tenía Lucho con fiscales”, sostuvo. “No voy a tener todo, pero ya tengo seleccionado un buen lote como para poder hacerlo”, agregó.

Al respecto, sostuvo que pretende dar a conocer las conversaciones de su hermano con fiscales regionales, fiscales, jueces y ministros de corte.

Sin embargo, sostuvo que “no voy a entregar el detalle de eso a la espera de que cada persona explique lo que quiera”. Requerido si él hará público el contenido si es que los aludidos no adoptan tal acción, replicó: “puede ser, pero lo que quiero es no hacerlo nosotros”.

“¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que yo publique todas esas conversaciones y después me digan ‘no me diste la chance a mí de explicar el contexto primero’, no quiero hacer eso”, agregó.

Consultado sobre la alternativa de que insten al Consejo del Estado para que ejerza como un “contro cruzado”, teniendo acceso a todos estos elementos de la investigación, Juan Pablo Hermosilla fue tajante: “No, el CDE no ha funcionado bien. La mejor demostración es que (...) ellos son funcionarios públicos y no iniciaron investigación ni instaron por la investigación de las filtraciones. Va a quedar a la vista que aquí ha habido una selección de situaciones con alguna motivación de medio, pero que es delictual”, destacó.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, en el Congreso. Foto: Fiscalía de Chile.

En la conversación, destacó además que se debe investigar más exhaustivamente la reunión que sostuvo su hermano con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Cabe recordar que el pasado 9 de octubre Valencia reconoció haber sostenido encuentros con Hermosilla y el ex ministro del Interior Andrés Chadwick a “pocas semanas” de haber asumido como fiscal nacional, para tratar “un tema personal”.

Así, Juan Pablo Hermosilla enfatizó que “el fiscal nacional ha dicho cosas que no son ciertas, cuando el declara que no tuvo más conversaciones con Luis desde que lo nombraron, eso no era efectivo. Él tiene que salir solo a enderezar eso y, además, hay un tema con la forma como se inicia esa reunión y con los contenidos de la conversación, porque yo creo que él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión. Esa es la impresión que tenemos nosotros, pero eso hay que investigarlo bien”, relevó.