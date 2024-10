PDI activa diligencias por escoltas de exsubsecretario Monsalve en La Moneda

Las gestiones investigativas por la denuncia de violación estampada en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve siguen diferentes carriles. Por una parte están las relacionadas con el hecho mismo, que se indaga bajo la causa penal que está a cargo del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y por otra las referentes a eventuales faltas o irregularidades administrativas.

Ahí hay evaluaciones que inició la jornada del lunes la Contraloría General de la República, la investigación interna que se abrió en el Ministerio del Interior, y también las que realiza la Policía de Investigaciones, que instruyó sumario en contra de los detectives que se desempeñaban como escoltas del otrora diputado.

Esto último, como publicó este medio, dado que los días en que se produjeron parte de los hechos investigados, el 22 y 23 de septiembre, el suspendido militante socialista se encontraba sin los funcionarios que habitualmente lo acompañaban para garantizar su resguardo.

Se busca esclarecer, por lo mismo, si se cumplieron los protocolos y si los detectives podían imponerse y no hacer caso a la autoridad que explícitamente les pidió no seguirlo. Pues como el mismo director general de la institución, Eduardo Cerna, confirmó, no estuvieron con él las horas que éste estaba con la denunciante.

Así las cosas, según pudo recabar La Tercera, durante la jornada de ayer martes se activaron las primeras diligencias al respecto con la concurrencia de funcionarios hasta el Palacio de La Moneda.

¿La razón? De acuerdo con fuentes que conocieron de la medida, para apersonarse en la oficina de la PDI que hay al interior de la sede de gobierno, específicamente en la Brigada Presidencial, la cual tiene entre sus funciones encargarse de la seguridad de quien se desempeña como subsecretario del Interior.

Ahí, como indican los mismos personeros, los efectivos recabaron antecedentes respecto de quiénes eran los escoltas en cuestión y así citarlos a declarar.

PDI activa diligencias por escoltas de exsubsecretario Monsalve en La Moneda (Javier Torres/Aton Chile)

Cuestionamientos a Cerna

Dado que en medio de la indagatoria del Ministerio Público se ha develado que Manuel Monsalve instruyó una serie de gestiones irregulares a efectivos de Inteligencia de la PDI, las críticas entorno al manejo del mandamás de la institución también se han hecho presentes.

Y es que en medio de la audiencia de cautela de garantías el fiscal Xavier Armendáriz sostuvo que éste no sólo instruyó la revisión de cámaras, sino que también pidió evaluar su teléfono celular y acercarse a la víctima y a su entorno.

Ante ellos, José Antonio Kast (Rep), por ejemplo, manifestó que tanto Cerna como la ministra del Interior, Carolina Tohá, “tienen muchas explicaciones que dar”, mientras que el diputado Benjamín Moreno (Rep) lo secundó: “El director de la PDI debe dar explicaciones”.

Pese a ello, desde el Ejecutivo han optado por mantener la defensa de la autoridad. Aquello, como explican desde la institución policial, porque desde un inicio él pidió explicaciones internas respecto de eventuales irregularidades e informó lo que habría correspondido.