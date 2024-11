Juan Pablo Hermosilla tras respuesta de Ángel Valencia a recurso de protección: “No es aceptable que el fiscal nacional me amenace”

El pasado martes, se conoció la versión de la defensa de Luis Hermosilla respecto de las materias tratadas en la reunión que sostuvo el abogado con el fiscal nacional Ángel Valencia y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

En un recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Juan Pablo Hermosilla desmiente lo afirmado por Ángel Valencia, en el sentido de que la cita -registrada a pocas semanas de haber asumido como fiscal nacional- tuvo como objetivo “limar asperezas personales”. Ante esto, Hermosilla asegura que en la reunión fue solicitada por el propio Valencia y que en esta se trataron causas que se seguían en contra del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas’ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, indica la acción judicial.

La respuesta de Valencia llegó horas después a través de un comunicado de la Fiscalía Nacional, en el cual afirma que lo señalado por Juan Pablo Hermosilla “es falso” y que, por este motivo, presentaría una denuncia ante el Colegio de Abogados contra el jurista por faltas a la ética y que no descartaba otras acciones legales.

Esto último fue considerado esta jornada por el abogado Hermosilla como una amenaza. Así lo afirmó durante un punto de prensa realizado este jueves, donde entregó los nombres de jueces y fiscales que sostuvieron chats con su hermano. En la ocasión, reafirmó lo señalado en el recurso e insistió además en que el fiscal Valencia se inhabilite en el caso Audio.

“Lo que pasó anteayer, fue muy grave esta amenaza que se me hizo por el recurso de protección. Les recuerdo que esto no es una conversación con periodistas lo que yo he señalado. Esto está en un recurso de protección que fue admitido a tramitación”, indicó Juan Pablo Hermosilla.

“No es aceptable que el fiscal nacional me amenace, yo creo que eso muestra el estado de la cuestión. ¡Que me amenace con otras acciones legales por ejercer un recurso de protección! (...) Yo creo que es muy mal visto del punto de vista jurídico esta situación, porque abre la puerta a que cualquier abogado que el día de mañana ejerce una acción legal, pueda ser amenazado, y por la prensa, por el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional, eso es inaceptable”, destacó.