Juzgado amplía plazo de detención por tres días a colombiano detenido por presuntos homicidios en Santiago centro

Con tres días más privado de libertad quedó el ciudadano colombiano Diego Ruíz Restrepo, presunto autor de siete homicidios ocurridos durante la última semana en la comuna de Santiago. Así lo determinó el juez Rodrigo Palma, del 6º Juzgado de garantía de Santiago.

Esto debido a que la fiscal Pamela Contreras, de la Fiscalía Centro Norte, pidió una ampliación del plazo de la detención por tres días -el máximo legal para este tipo de solicitud-, esto para terminar de periciar algunas pruebas encontradas en el domicilio de Ruíz. Estas son: el cotejo de muestras sanguinolentas, muestras de sangre encontradas en los cuchillos hallados en el domicilio de Ruíz, análisis antropomórfico y antropométrico, y además de la pericia de videos y ropas. Y sobre todo, que se terminen los protocolo de autopsia de las víctimas.

Contreras señaló que una vez realizadas las pericias, estará en condiciones de imputar a Ruíz por siete delitos de homicidio.

Por videoconferencia, Ruíz Restrepo -quien fue detenido este lunes a las 14.00 horas- escuchó la audiencia esposado, con mascarilla, y vistiendo un vistoso polerón rojo. La audiencia debió tomar un receso por cerca de media hora por razones técnicas, debido a que la conexión de internet del juez era inestable y según dijo, la imagen del imputado no le aparecía.

La cojera que habló

Fue su cojera en la pierna izquierda, debido a una fractura en el tobillo, y sus características físicas (contextura gruesa), lo que dio las primeras pistas a la Fiscalía Centro Norte sobre el autor de siete homicidios en Santiago centro. Así, la investigación liderada por la fiscal Pamela Contreras dio con el ciudadano de origen caribeño.

El 1 de noviembre ocurrieron dos homicidios, mientras que el día 8 ocurrieron otros. La fiscal Contreras señaló que fue a raíz de la recopilación de cámaras, "se pudo establecer diversos patrones en cuanto los lugares de donde ocurrían los ilícitos, principalmente en el eje alameda”.

“Eran víctimas que estaban viviendo en la vía pública, principalmente en el bandejón central de la Alameda” y que fue a partir del análisis de las cámaras de vigilancia que se pudo establecer por la vestimenta, y características físicas que se trataba de un mismo sujeto. “El imputado al momento de caminar presentaba una leve cojera en la pierna izquierda”, y que su rastro se perdía en el ingreso a la villa Portales.

Ahí, con el empadronamiento a vecinos fue que se logró dar con el domicilio del sujeto, en el piso 4to del block 5, ya que el colombiano había tenido problemas con otros vecinos a los cuales habría amenazado con arma blanca.

La Defensoría Penal Pública pidió que se decretara la ilegalidad de la detención, debido a que en la 33ª comisaría de Estación central donde se llevó detenido, a Ruiz se le realizó una declaración autoinculpatoria sin presencia de sus abogados, estando privado de libertad, y sin que se notificara a los defensores. La presencia de defensores, según señalaron, es garantía desde el inicio de cualquier persona. Además, alegaron la insuficiencia de antecedentes.

La fiscal dijo no compartir este argumento, y aseguró que le leyó ella misma sus derechos al imputado, y pidió que el tribunal no aceptara la solicitud. A esta solicitud se sumó la abogado querellante por la Intendencia, Yanise Núñez. El juez Palma no acogió la medida.

A Diego Ruíz se le ingresará al penal de Alta Seguridad para su resguardo respectivo. La audiencia se efectuará este viernes 13 de noviembre a las 09.00 horas.

La Intendencia se querella

Por otra parte, esta mañana la Intendencia Metropolitana presentó una querella en contra de Ruíz Restrepo en el mencionado juzgado de garantía.

En la ocasión, habló el intendente Felipe Guevara, quien aseguró: “Estamos frente a un hecho que condenamos, que lamentamos. Estamos hablando de las personas más vulnerables de los vulnerables de nuestra sociedad, ahí donde al Estado le cuesta muchísimo llegar”.

Guevara aseguró que investigarán si acaso a estas 7 causas podrán agregar otras.

“Quiero agradecer y destacar el trabajo de la fiscal Pamela Contreras en este caso, ha sido muy diligente”, agregó.