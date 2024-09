La declaración en Fiscalía de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Vivanco: “Con Luis Hermosilla no somos ni éramos amigos”

El abogado Gonzalo Migueles, pareja de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, prestó declaración a la justicia el pasado 30 de agosto como parte de la causa que investiga la Fiscalía de Los Lagos, a cargo de Carmen Gloria Wittwer.

El testimonio fue entregado en dependencias del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, hasta donde Migueles llegó acompañado por su abogado, Jorge Villalobos.

La pareja de Vivanco fue citado a declarar luego de una publicación de Ciper, en la que se lo vincula con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Esto, a raíz de un “pantallazo” de un chat que supuestamente fue enviado al abogado Luis Hermosilla -en prisión preventiva por el caso Audio, y donde se leía un intercambio que sostuvo con el persecutor también investigado.

Conoce al fiscal Palma

Migueles sostuvo que conoció al fiscal Palma en 2022, en una actividad patagónica de derecho penal a la que había sido invitada Vivanco, y a la que asistió como acompañante.

“Él fue muy agradable conmigo e intercambiamos números telefónicos. En algún momento de esta jornada le digo que cuando venga a Santiago me avise con la finalidad de poder retribuir sus atenciones, que es lo que normalmente uno hace por las atenciones que han tenido con uno”, sostiene.

Así mismo, relata que también en 2022, Vivanco, que era visitadora de la Corte de Apelaciones de Aysén, “concurre al lugar y ahí se juntan con las autoridades regionales y autoridades judiciales y evidentemente, el Fiscal Palma, como autoridad de la Fiscalía tuvo reuniones en esta instancia. No recuerdo en que época del año”.

Destaca que “las actividades primero se realizan en la corte de Aysén y luego en el hotel Lobería, la Ministra de justicia (Marcela Ríos) fue invitada por el presidente de la corte suprema y el ministro Elizalde, en ese tiempo senador y el Diputado Soto telemáticamente, con la finalidad de hacer participar a todos los poderes del Estado”.

“Luego del acto de apertura, se hace una cena, donde se invitan a todas las autoridades judiciales y regionales, nosotros no estábamos en la misma mesa de Palma, nosotros estábamos con Carabineros e Investigaciones”, expresa.

En ese punto, Migueles enfatiza que “las jornadas de reflexión se dan en octubre de año 2022″ y que “ya en ese tiempo Carlos Palma era candidato a Fiscal Nacional. En todas esas instancias se conversa de diferentes temas, cosas cotidianas”.

De acuerdo a su testimonio, “se da el concurso, lo cual fue bastante duro y nominan a otro candidato” y que él llamó a Palma “para darle mi solidaridad y darle ánimo y éste me hace ver que está preocupado por su futuro laboral, por si quería seguir en la Fiscalía, o seguir estudiando y además del asedio de la prensa, por lo cual le señalo que no tome decisiones en caliente y que espere pasar un poco de tiempo”.

Niega amistad con Hermosilla

También dice que posteriormente llamó a Palma y al no recibir respuesta le escribió un WhatsApp, “donde le señalo que si quiere estudiar que está bien, me parecía una buena idea y que postulara a la Fiscalía donde estaba (Xavier) Armendáriz, era una buena idea, una vez que se produjera la vacancia del cargo”.

En un segundo mensaje, declara que le escribió: “Soy bueno negociando”. “Con lo que quise decir en realidad, soy bueno conversando, persuadiendo, escuchando, y que estuviera más tranquilo y que lo que pretendía hacer me parecía una buena idea”.

“En relación con lo publicado por Ciper no es ningún tipo de ofrecimiento (como por ejemplo para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte o el doctorado), ya que no tengo las posibilidades de hacerlo, solo fue una palabra de apoyo”, dice.

Sobre su conocimiento del “pantallazo” en cuestión, declara: “Debo señalar que yo nunca le he sacado un pantallazo al mensaje y obviamente tampoco se lo envié a nadie, solo lo vi por la publicación de Ciper”.

Dado que el supuesto “pantallazo” habría sido enviado al teléfono de Hermosilla, manifiesta en su testimonio.

“La conversación de Palma, yo nunca lo conversé con Hermosilla. Con Luis Hermosilla no somos ni éramos amigos”.

“Yo nunca le ofrecí nada a Palma y yo no tengo ni tuve una amistad con Luis Hermosilla, mi relación con él es accesoria, quizás algún chat por coincidir en algún evento, pero no más que eso y desconozco porqué Palma pensaba que yo tenia una relación cercana con Hermosilla, la verdad es que no es así”, apunta.

Testimonio del fiscal Palma

En su testimonio, previo al de la pareja de Vivanco, el fiscal Carlos Palma quiso hacer presente que con Gonzalo Migueles no son amigos, por lo que en varios pasajes habría reiterado que solo tomaron contacto durante las actividades realizadas en Aysén, porque es pareja de la ministra Vivanco.

Asimismo, según conocedores de su testimonio, aseguró que no recordaba haber enviado el “pantallazo” en cuestión a Hermosilla, aunque sí reconoció que conversó con él durante ese periodo para contarle sobre la molestia que lo invadía al recibir mensajes de “condolencias” por no haber sido designado por el Presidente.

En esa línea, eso sí, advierten quienes saben de su testimonio, es que confesó que no guarda respaldo de esas conversaciones, pues en su teléfono suele haber información de causas que no hacen conveniente que respalde las conversaciones de años anteriores.

Comentó, en la misma línea, que a Hermosilla lo conoció durante 2018, cuando el penalista se desempeñaba en el Ministerio del Interior, coincidiendo en la denominada causa Huracán. A partir de ahí sostuvieron una relación de colegas, manteniendo contactos esporádicos.

Habría manifestado, de igual forma, que le sorprendió conocer lo referente al caso audios, pero que no ha vuelto a tener contactos con él producto del mismo.

Negó haberse reunido en conjunto con Hermosilla, Migueles y Vivanco, e insistió en que no hubo ofrecimientos irregulares, por lo que da por descartado la configuración de omisión de denuncia.