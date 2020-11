Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Biden a un paso de llegar a la Casa Blanca y el nuevo perfil del ministro del Interior

Biden queda a un paso de imponerse en la sinuosa carrera por la Casa Blanca

Anoche continuaron los cómputos en Estados Unidos y, según un reporte de New York Times y CNN, Joe Biden sumaba 264 votos electorales, quedando a solo un paso de alcanzar los 270 que necesita para llegar a la Casa Blanca.

En disputa aún restaban seis estados, uno de ellos Nevada, zona que recauda 6 electores, justo el número que el demócrata requiere para transformarse en el nuevo mandatario norteamericano.

Y sus posibilidades de quedarse con Nevada son auspiciosas. Es un estado que desde 2008 ha votado por los candidatos del Partido Demócrata y donde se impuso Hillary Clinton hace cuatro años.

Para Trump, en tanto, el camino asoma mucho más complejo, pese a haberse autoproclamado vencedor en la víspera. Hasta anoche, sumaba solo 214 votos electorales, tras no lograr retener 37 votos repartidos en Arizona, Wisconsin y Michigan, tres estados donde se había impuesto en 2016.

En este escenario, donde perdería relevancia la disputa por sí sola de Pennsylvania (20 electores), Trump insistió en su estrategia de judicializar la contienda y ayer su comando anunció que pedirá un recuento de votos en Wisconsin y la suspensión y revisión de los conteos en Michigan. Lee más de esta historia.

Rodrigo Delgado juró ayer como nuevo ministro del Interior.

Alcalde de una comuna popular y defensor del Apruebo, la apuesta de Piñera para Interior

La primera opción del Presidente Sebastián Piñera para reemplazar a Víctor Pérez en el Ministerio del Interior fue su par de la Segegob, Jaime Bellolio. Pero la negativa de este último lo llevó a decidirse por el alcalde UDI de Estación Central, Rodrigo Delgado.

Sicólogo de 46 años de edad, el perfil del edil terminó por convencer al Mandatario a no seguir buscando. No solo es cercano a la directiva de la UDI –con lo que desactiva eventuales molestias con el nombramiento–, sino que también se le reconoce un liderazgo más ciudadano y dialogante, además de ser un rostro relativamente nuevo y haber respaldado el Apruebo.

Aunque Delgado no pertenece al círculo de confianza del Presidente Piñera, como lo fueron Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, en Palacio señalan que el Mandatario tiene una buena opinión de él.

Los desafíos del nuevo ministro estarán puestos en La Araucanía, el resguardo del orden público y la modernización de la policía uniformada.

La permanencia del general director de Carabineros, Mario Rozas, fue, de hecho, una de las primeras preguntas que ayer debió contestar. “Vamos a analizar este y otros temas (…) le pediría que esa pregunta la podamos contestar en algunos días más”, fue su respuesta. Lee más de esta historia.

A foco...

> Se recuperan las exportaciones chilenas

En octubre los envíos al exterior crecieron 2,3%, totalizando US$ 5.883 millones.

Por qué es importante: representa una señal de recuperación del sector exportador, ya que es el segundo mes consecutivo en que las ventas al exterior anotan un incremento, en un año en que solo habían registrado caídas hasta agosto.

El crecimiento de los envíos estuvo impulsado por compras de China, Brasil y Corea del Sur. Al gigante asiático se dirigieron exportaciones por US$ 2.496 millones.

En perspectiva: “Las cifras nos hacen mirar con esperanza lo que viene respecto de la recaudación por comercio exterior”, dijo el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

Atención con...

> Nuevo 10% sigue avanzando. La comisión de Constitución de la Cámara aprobó ayer el corazón de la reforma que permite un segundo retiro de fondos AFP. La discusión seguiría hoy y la próxima semana podría votarse en sala. Sigue leyendo

> Covid: no hay alzas por plebiscito. Pese a temores iniciales, expertos concuerdan en que no se han registrado aumentos de contagios vinculados al plebiscito del 25 de octubre. “No hubo efecto”, dijo la ex subsecretaria de Salud, Jeannette Vega. Sigue leyendo

> 50 municipios piden volver a clases. La mayoría son de la Región Metropolitana y Ñuble. Hasta ahora, 359 establecimientos han retomado sus clases presenciales, de un total de 1.014 solicitudes. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, destacó el interés. Sigue leyendo

Crónica Estéreo

El oficialismo tras la caída de Víctor Pérez. Aunque su salida fue provocada por una acusación de la oposición, dejó en evidencia las grietas y roces que persisten en Chile Vamos.

Revisa aquí el podcast

