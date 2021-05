Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: el costo fiscal de la contrapropuesta opositora a la ampliación del IFE del gobierno

Renta básica: contrapropuesta opositora elevaría costo fiscal hasta en US$ 850 millones mensuales

En medio de la resistencia de algunos sectores de centroizquierda a las negociaciones que encabeza Yasna Provoste con el gobierno por nuevas ayudas económicas, comenzó a tomar forma la contrapropuesta que trabajan senadores de oposición al ofrecimiento del Ejecutivo de aumentar la cobertura del actual Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) al 100% de quienes figuran en el Registro Social de Hogares.

La propuesta del gobierno considera un universo aproximado de 14,5 millones de beneficiarios –en torno al 75% de la población del país– y tendría un costo fiscal mensual de US$ 2.050 millones.

La apuesta de la oposición, en tanto, es que la ayuda llegue al 90% de la población chilena sin pasar por el filtro del Registro Social de Hogares.

Y respecto de los montos, en la oposición hay dos planteamientos: mantener los $ 100 mil por persona hasta el cuarto integrante del grupo familiar que considera el IFE del gobierno o avanzar hacia una renta básica ajustada a la línea de la pobreza, es decir unos $ 464 mil pesos para un hogar de cuatro personas según valores actualizados.

De acuerdo a cálculos recabados en un artículo del periodista Carlos Alonso, el costo fiscal de la primera alternativa opositora ascendería a US$ 2.450 millones mensuales, mientras que la segunda alternativa llegaría a US$ 2.900 millones, US$ 850 millones más que el diseño contemplado por el gobierno. Lee más de esta historia.

Esta es una foto publicada en Instagram en febrero de 2020 por la ministra de Igualdad Irene Montero, en que aparece junto a su pareja Pablo Iglesias y el diputado Giorgio Jackson.

Las lecciones que el Frente Amplio saca de la derrota de su referente político en España

El duro revés de Podemos en las elecciones regionales de Madrid y el anuncio de su líder Pablo Iglesias de retirarse de la política no dejaron indiferentes al Frente Amplio.

El partido de izquierda que llegó a ser la tercera fuerza electoral de España es uno de los principales referentes internacionales del conglomerado nacional. Y ahora varios dicen que a partir de su experiencia –su declive electoral tras su alianza con el PSOE y el cisma de 2019 con la salida de Íñigo Errejón, quien pasó a formar Más Madrid, la tienda de izquierda más votada en la elección del martes– habría que sacar más de alguna enseñanza.

En este contexto, un artículo de los periodistas Felipe Cáceres e Isabel Caro recoge la reflexión de varios dirigentes frenteamplistas:

“Me quedo con que la fragmentación de las fuerzas de cambio le puede facilitar el triunfo a la derecha”, dijo el senador RD Juan Ignacio Latorre.

“Estoy convencido de que se requiere una fuerza democrática y popular capaz de articular y no simplemente juntar identidades de izquierda”, agregó el presidente de Comunes Jorge Ramírez.

La presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, en tanto, afirma que una de las debilidades que comparten con sus pares españoles es su dificultad para traspasar su mensaje político e ideológico a una fuerza electoral. Lee más de esta historia.

> El escepticismo de Montes. Reconocido por su actitud conciliadora, el senador PS mira hoy con recelo el diálogo con Piñera y dice que no tiene dudas de que “el gobierno quiere darnos el abrazo del oso antes de las elecciones”. Sigue leyendo

> Boric contra el tiempo. A menos de dos semanas del plazo límite para la inscripción en las primarias presidenciales del 18 de julio, al candidato del Frente Amplio le falta reunir unas 20 mil firmas para poder participar en ese proceso. Sigue leyendo

> Avanza bono de $ 200 mil. La Cámara aprobó ayer el aporte especial a aquellos afiliados a las AFP que se quedaron sin saldo en sus cuentas. Además, se rechazó fijar una cotización adicional de 2% para recuperar los fondos del tercer retiro. Sigue leyendo

» Una restricción vehicular sin sentido

Limitar la circulación de vehículos en la Región Metropolitana en el actual contexto de pandemia no solo tiene escaso efecto desde el punto ambiental, sino que atenta contra los objetivos sanitarios de bajar la circulación viral. Sigue leyendo.

» El malentendido

Más vale observar con templanza el experimento de la Convención. Chile necesita mejorar su institucionalidad, pero lo contrario también es posible.

Por Sergio Muñoz

» Dos mujeres, un camino

La DC tiene un complejo dilema: o muere con las botas puestas defendiendo a su abanderada, o aprovecha esta tremenda oportunidad.

Por Cristián Valenzuela

Colombia, un estallido en medio de la pandemia. Ayer el país sudamericano vivió una nueva jornada de protestas. La chispa de todo fue la presentación de una reforma tributaria buscando recursos para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia. Pero en el fondo hay un descontento más profundo que hoy parece difícil de extinguir.

Revisa aquí el podcast

