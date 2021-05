Los mejores regalos para mamás deportistas (según madres que hacen deporte)

“Es imposible exagerar la importancia del impacto que el deporte y el ejercicio tienen en nuestra mente”, dijo hace unos meses Brendon Stubbs, investigador del King‘s College de Londres, al diario La Vanguardia, de España. “Es absolutamente vital que la gente mueva su cuerpo regularmente para experimentar esos beneficios cognitivos y emocionales tan importantes para ellos mismos. Nunca ha habido un contexto más propicio para aprovechar el movimiento que este que vivimos”.

Algo de lo que, evidentemente, no todos en Chile son conscientes. Una encuesta elaborada por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián —en conjunto con Elige Vivir Sano—, reveló que, a pesar de que un 77% de las personas en la Región Metropolitana conoce la franja deportiva, sólo un 22% de los consultados reconoce usarla. A pesar de eso, desde el programa estatal afirmaron que el sedentarismo en nuestro país disminuyó en un 9% en pandemia.

Un porcentaje en el que se encuentra Josefina Bravo (46). Dice que cuando decretaron otra vez cuarentena para la Región Metropolitana, se sintió muy deprimida y simplemente se acostó a ver series y comer chocolate. Sin embargo, su hijo Camilo la introdujo al running. Un domingo la invitó a salir a caminar y después han ido subiendo la intensidad. “Llevamos tres semanas en las que salimos todas las mañanas. Me cambió la vida, porque sentía que vivíamos en la película de Truman: todos los días se repetían”, cuenta ella.

Agrega que ha ido aprendiendo poco a poco sobre zapatillas, hidratación y hasta bloqueador solar. “Ahora hasta los domingos corremos, algo que jamás me habría imaginado”, dice. “Aunque he sido deportista siempre, también nos unió con el Cami, porque es algo que disfrutamos en familia”.

Para este Día de la Madre, un buen regalo para ella serían las zapatillas Running Active, de Kalenji. Un calzado hecho de material ligero, transpirable y con buena amortiguación en la suela.

Zapatillas Kalenji Running Active

Josefina dice que ve cómo los otros runners más experimentados andan con relojes inteligentes, y que a ella le encantaría tener un registro de los recorridos que hace, de su desempeño y de las calorías que quema. La smartband Huawei Band 4e tiene un diseño simple y es económica dentro del mercado de estos dispositivos. Hace un seguimiento completo del impulso del pie, el impacto del aterrizaje, el tiempo en contacto con el suelo y más. Todo eso gracias a una tecnología de movimiento de 6 ejes.

Smartband Huawei Band 4e Active

Bravo agrega que también tiene una rutina de skin care y leyó en internet que, aunque fuera en otoño, tenía que salir con bloqueador. Este fotoprotector de 50 FPS no es graso ni se corre con la transpiración. Sería un buen regalo para correr y cuidar la piel. Y lo mejor es que en París tienen delivery en 24 horas.

Fotoprotector ISDIN Gel Sport 50 FPS 100 ml

Andrea Arias (43), por su parte, comenzó a hacer crossfit el año pasado. Al igual que Josefina, su hija Natalia fue la que la llevó a unas clases en vivo en una plaza, cerca de su casa. Allí, tomando distancia y precauciones, Andrea cuenta que bajó dos tallas, tenía más ánimo por las mañanas y entraba a teletrabajar con más energía.

“Hice siempre pilates o yoga, pero jamás me vi levantando peso, porque sentía que eso no era para mí, que era muy rudo”, dice. “Pero ahora soy fanática. No soy la mejor de mi clase, pero he aprendido a lidiar con la frustración”. Ella se autodefine como exigente y agrega que su logro fue poder hacer una lagartija, sin las rodillas en el suelo.

La mamá de Natalia dice que con las temperaturas otoñales le encantaría ropa adecuada para la estación y una mochila pequeña para guardar el polerón y la botella con agua. La bolsa deportiva Linear Core de Adidas es simple, está en negro o azul, es muy liviana e ideal para transportar pocas cosas.

Bolsa deportiva Adidas Linear Core

El polerón Puma Active es un básico con capucha, de color negro y que apenas está adornado con el logo de la marca. Además, registrándose en la página, se puede obtener un 15% de descuento en la primera compra online.

Polerón con capucha Puma Active

Andrea dice que, de tanto saltar en cajas y hacer sentadillas, termina con mucho dolor en algunos músculos de las piernas y glúteos. Su entrenador le recomendó hace rato un rodillo masajeador, pero todavía no lo compra. Este rodillo de Miniso sirve para masajear distintas partes del cuerpo y liberar esa tensión que queda después del ejercicio. .

Rodillo de espuma para relajación Miniso

La colombiana Fabiola Gil (34) vive en Chile hace dos años, pero practica yoga por lo menos hace cinco. Dice que en todo este tiempo no ha parado de hacer las rutinas que antes hacía en un estudio de esta disciplina en su ciudad natal. Ahora las hace frente a una pantalla con internet, siguiendo a youtubers.

Cuando nos encerraron al comienzo de la pandemia, supo que sus antiguos profesores estaban haciendo las clases por Zoom y no dudó en inscribirse. “Me siento como en casa”, dice. “Es un momento personal en el que me desconecto de todo, incluso la bebé queda a cargo de mi marido”, cuenta.

Además de hacer yoga, en esta época de estrés ella también baila. Y cree que un buen regalo podría ser los copos de magnesio de BetterYou. Fabiola se da un baño de tina con este producto y dice que es relajante y beneficioso para el organismo.

Copos de magnesio BetterYou 5 kg

El sitio indica que el magnesio favorece la absorción del calcio, mejora la salud de los huesos y la piel, y ayuda a la recuperación muscular. Perfecto para cualquier madre deportista

Y para antes de comenzar su práctica de ashtanga, Fabiola se hace un batido de leche vegetal, frutas y colágeno de la marca Sun Warrior, que viene con ácido hialurónico y biotina. Este producto es uno de sus favoritos, aunque como algunas veces es difícil de conseguir, sería un muy buen regalo para estas fechas. “Yo hago deporte para sentirme bien, pero también para verme bien. Y a eso hay que agregarle alguna ayuda de la naturaleza o la ciencia”, dice.

Suplemento de colágeno Sunwarrior (con ácido hialurónico y biotina) 500 gr

