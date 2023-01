Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: denuncias por robo aumentaron 39% en 2022

PDI: denuncias por robo aumentaron 39% en 2022

De acuerdo con un catastro de la Policía de Investigaciones, las denuncias por robo durante el año pasado llegaron a 12.895, lo que representa un aumento de 39% respecto de 2021. Pero más allá de las cifras, la PDI advirtió la mayor violencia que se observa en los delitos.

“Lo que hemos visto es un incremento de la violencia en la comisión de este tipo de hechos, y no solo la violencia que hemos apreciado en los robos con intimidación o los conocidos como portonazos y encerronas, sino que también en los robos en lugar habitado, y en asaltos a locales comerciales de telefonía y computación de algunas tiendas de retail”, comentó el subprefecto Óscar Bacovich, jefe de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la PDI.

También se destacó que el aumento en el número de las denuncias no se vio reflejado en una mayor cantidad de detenciones, las que se incrementaron solo en 2,5% al pasar de 2.392 en 2021 a 2.453 en 2022.

El subprefecto Bacovich además alertó sobre el nuevo perfil de los delincuentes asociado a este tipo de ilícitos, donde se observa una gran cantidad de menores de edad, pero con experiencia delictual.

Semana clave para que el PS resuelva su dilema: mantenerse en su eje histórico o virar a la izquierda

Pactar con sus históricos aliados del PPD, radicales y la DC o forjar una nueva alianza electoral con Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio) para enfrentar la elección de los consejeros constitucionales es la disyuntiva que el Partido Socialista deberá resolver antes del 6 de febrero, último plazo para la inscripción de las candidaturas.

Luego de que la estrategia emanada del comité central que el PS celebró este sábado -abogar por una nómina unitaria entre Socialismo Democrático, la DC y Apruebo Dignidad encabezada por la ex Presidenta Michelle Bachelet- no generó el efecto deseado -el PPD ratificó su intención de competir en una lista paralela a comunistas y frenteamplistas-, será ahora la comisión política del partido (un órgano deliberativo más reducido del PS que podría sesionar este martes) la que deberá zanjar qué alianza suscribir.

De acuerdo con un artículo de las periodistas Isabel Caro y Paula Catena, argumentos de peso hay de lado y lado.

Quienes están por pactar con Apruebo Dignidad ante la imposibilidad de una lista única (entre ellos Camilo Escalona y Álvaro Elizalde) arguyen que irse con el PPD y la DC representaría un duro golpe al gobierno de Boric.

En la vereda opuesta (donde estaría la presidenta del partido, Paulina Vodanovic), argumentan la necesidad de reforzar la identidad de centroizquierda frente a Apruebo Dignidad y advierten los costos electorales que podrían pagar si se unen a la coalición que más se identifica con La Moneda y a la que el exsenador PPD aludió como “la lista del indulto”. Lee más de esta historia

Participación de mujeres en directorios de empresas en Chile aumenta de 5,7% a 13,8% en cinco años

Un estudio de la consultora SpencerStuart analizó la conformación de los directorios de 83 empresas en el mercado chileno -30 de ellas incluidas en el IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago-, concluyéndose que de un total de 646 puestos, 89 son ejercidos por mujeres.

Por qué importa: aunque el porcentaje actual de presencia femenina en las mesas de directorios en Chile es aún bajo, el estudio destaca que en solo cinco años ha aumentado desde un 5,7% al 13,8%.

El 63% de las empresas que conforman la muestra del estudio tiene al menos una mujer en su directorio, pero aún hay un tercio que no ha incorporado a ninguna de ellas en estas instancias.

Comparación internacional: el informe también señala que en Estados Unidos el porcentaje de mujeres en los directorios de las empresas más relevantes llega al 30%, cifra que en Gran Bretaña aumenta a 34%. Lee más de esta historia

> Cae confianza en el Presidente

Según la encuesta Cadem de esta semana, la confianza en el Presidente Boric cayó a 31%, su registro más bajo desde que se instaló en La Moneda (54%). Por otro lado, un 55% dice que tiene carisma, pero un 86% cree que le falta experiencia para gobernar. Sigue leyendo

> Vallejo responde a las isapres

Luego de que las aseguradoras congelaran su participación en la mesa de trabajo con el gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo dijo que el Ejecutivo seguirá buscando soluciones a la crisis del sector, pero “no bajo presiones”. Sigue leyendo

> El pacto que no fue

“A mí me hubiera gustado”, dijo ayer el ex abanderado del PDG, Franco Parisi, al dar por desechada la posibilidad conformar una única lista con Republicanos para competir por los escaños del Consejo Constitucional. Sigue leyendo

Deslucida cumbre de la Celac

Es preocupante que este foro, a pesar de declarar su apego y defensa a la democracia, una vez más fuera incapaz de denunciar las derivas autoritarias en que han caído diversos gobiernos de la región.

» El peso del voluntarismo

Aunque las estimaciones del gobierno señalan explícitamente que como consecuencia de la nueva estructura de impuestos corporativos, patrimoniales y a la renta de las personas se generaría un efecto negativo en el PIB per cápita de largo plazo de 2,7%, hay una fe ciega en que esto se revertiría con el uso de estos recursos, especialmente con el incremento en el gasto previsto en I+D, al cual se atribuye un impacto positivo en el PIB per cápita de largo plazo de 3,2%. Pero no hay ninguna claridad respecto de la evidencia empírica que sustentaría esto último. ¿No habrá un exceso de voluntarismo? Por Hernán Cheyre

» Errores y convicciones

Gracias a Freud sabemos que toda repetición es “sintomática”, en especial cuando se trata de errores recurrentes y no forzados. Desprolijidades que terminan dejando en evidencia convicciones, ideas y anhelos alimentados, en este caso, durante largo tiempo por una generación política, pero que luego de su arribo a La Moneda, y sobre todo tras el plebiscito del 4/S, debieron maquillarse o esconderse debajo de la alfombra. Por Max Colodro

