Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: la batalla contra el Covid-19, descenso y flujo negativo de migrantes en Chile y el rechazo a la “nueva normalidad”

No solo habrán más cuarentenas, también se endurecerán las fiscalizaciones. Con críticas al mal comportamiento de la gente, ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó 1.228 nuevos contagios de coronavirus, un total de 19.663 test positivos y 260 muertes a nivel nacional. Todo parece indicar que se acabó la permisividad con aquellos que no respeten las restricciones para controlar el brote de la pandemia. Y es que mientras tres nuevas comunas de la Región Metropolitana entran mañana en cuarentena (Cerillos, Quilicura y Recoleta), el gobierno elevó el tono y puso foco en el combate contra el virus en la capital. “Si no damos en serio, con toda la energía, la batalla de Santiago, la guerra contra el Covid-19 se va a perder”, advirtió el titular de la cartera de Salud. En tanto, el incremento de casos se explica en un 90% por un alza de testeos y un 10% por nuevos contagios, los que están “concentrados” en las comunas de la RM que se decidió dictar confinamiento.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› Chile experimenta claro descenso y flujo negativo de migrantes en la pandemia. En la primera quincena de abril ingresaron solo 290 extranjeros, mientras que los que dejaron el país fueron 2.165. Cierre de fronteras jugó rol clave. Servicio Jesuita a Migrantes dice que los foráneos buscan estar con sus familias en la crisis.

› 10 hitos de la crisis sanitaria en Chile. Han pasado 60 días desde que se confirmó el primer caso contagiado por Covid-19 en el país. Se pasó de la fase 1 a la 4. De medidas de resguardo a cuarentenas y toque de queda. Aquí, los episodios más relevantes.

› Cadem: 69% rechaza “Nueva normalidad” y un 65% votaría por el “Apruebo" en plebiscito de octubre. Un 64% dice que “se sentiría cómodo(a)” para ir a votar al plebiscito de octubre; un 60% volvería a trabajar. Pero, un 78% señala que no enviaría a sus hijos al colegio y un 82% indica que no visitaría un mall.

› Italia: La rabia y las preguntas después del duelo. El país está recién superando lo peor de la crisis por el coronavirus, pero en Lombardía, el corazón de la pandemia en Europa, las recriminaciones y las investigaciones judiciales ya han comenzado.

› “Siempre ha sido una inspiración:”: la dedicatoria del Chapa Fuenzalida a Arturo Vidal. El capitán de la Universidad Católica llenó de elogios al Rey a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera”, escribió también el extremo.

Opinión

“Es tiempo de ponerse serios. Por sí solos, ni oposición ni gobierno, pueden dar una gobernabilidad a la crisis social y económica que se viene. Solo la tiene una convergencia pactada en torno a lo que desvela a la mayoría. Si no reaccionan y la buscan responsablemente, la crisis los arrastrará en su avalancha”. Óscar Guillermo Garretón, economista.

Frase del día

“Poner en duda el plebiscito puede ser riesgoso, es una señal compleja” Mario Desbordes, presidente de RN, en entrevista con La Tercera.

Editorial

Incierto escenario político en Brasil

“Las erráticas actuaciones del Presidente brasileño para enfrentar la pandemia y la salida de uno de sus ministros clave reavivó la posibilidad de un nuevo juicio político en el país”.

Recomendamos

Paula: Las madres no están empoderadas, están sobrecargadas

Algo que hace medio siglo sonaba revolucionario, ahora parece la norma. ¿Pero qué tan de fondo es este empoderamiento?

Práctico: Clase abierta, aprende donde estés: Potencia tu negocio en Instagram

La fundadora de Focus Locus, agencia de community management dedicada a crear contenido y administrar cuentas de instagram, da tips para potenciar tu negocio.

Culto: “La batalla de Santiago”: el rudo partido del Mundial del 62 que dio origen al término que acuñó Mañalich para la lucha contra el coronavirus en la RM

Entre puñetes y patadas voladoras, las escuadras de Chile e Italia disputaron un intenso duelo que terminó con el triunfo de la Roja.

Qué Pasa: Hombres, diabéticos, obesos, hipertensos, fumadores: el blanco predilecto del coronavirus

Estas condiciones preexistentes pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas personas al Covid-19 y que la probabilidad de un estado grave aumente. Estos son los pacientes más expuestos al coronavirus.

Ojo con...

07:15 / La Jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores; el Seremi de Transportes, Eddy Roldán, y Carabineros, realizan control de la restricción vehicular permanente que comienza este lunes, medida que se enmarca en el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.

08:30 / El Banco Central publica en su sitio web el Imacec correspondiente a marzo de 2020, y la Encuesta de Créditos Bancarios al 1° trimestre de 2020.

11:30 / El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, anuncia pago de Bono Invierno 2020, que beneficiará a 1.352.000 pensionados.