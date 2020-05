Cadem: 69% rechaza “Nueva normalidad” y un 65% votaría por el “Apruebo" en plebiscito de octubre

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la última semana de abril. Una especie de barómetro de la política chilena.

Un concepto que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas, es lo que el gobierno ha llamado “nueva normalidad”, es decir, retomar paulatinamente las actividades y rutinas habituales. Cadem consultó por esta idea, y un 69% del universo de personas encuestadas está en desacuerdo y solo un 29% de acuerdo.

Sin embargo, hay unos detalles: Un 64% dice que “se sentiría cómodo(a)” para ir a votar al plebiscito de octubre; un 60% volvería a trabajar. Pero, un 78% señala que no enviaría a sus hijos al colegio y un 82% indica que no visitaría un mall. Llamativo, siendo que esta semana fue la jornada piloto de reapertura del Mall Apumanque, en Las Condes, que finalmente no seguirá abierto.

Plebiscito: Apruebo sigue ganando

En relación al plebiscito constitucional a realizarse en el mes de octubre, un 65% de las personas encuestadas señala estar por el apruebo y un 26% por el rechazo. Estos porcentajes se mantienen más o menos estables desde el mes de febrero. Sin embargo, el interés por el plebiscito cayó desde un 79% a 60%.

Gestión presidencial

Consultados sobre la gestión presidencial de Sebastián Piñera, un 25% la aprueba y un 64% la desaprueba. Lo curioso es que obtiene el mismo nivel de aprobación que tenía la expresidenta Bachelet a la misma fecha durante su segundo gobierno.