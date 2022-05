Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: RM registra mayor alza de casos activos semanales de Covid desde enero y ritmo de vacunación con cuarta dosis cae 52%

RM registra mayor alza de casos activos semanales de Covid desde enero y ritmo de vacunación con cuarta dosis cae 52% respecto de primer refuerzo

A partir del reporte del Minsal de este sábado 14 de mayo, La Tercera realizó un análisis que arrojó un aumento semanal de casos activos de Covid-19 (del 6 de mayo al 13 del mismo mes) de 52,31% en la Región Metropolitana, su mayor incremento desde el 28 de enero, en que se observó un alza semanal de 73,85%.

Asimismo, respecto de los últimos 14 días, la RM duplicó sus casos activos (101,36%), siendo el mayor aumento registrado en todo el país en ese periodo. De acuerdo a un artículo de los periodistas Graciela Pérez y Sebastián Rivas, la capital también es la única región cuya tasa de incidencia –contagios en relación a su población- es mayor a 100 casos por sobre 100 mil habitantes, cifra que a lo largo de la pandemia se ha considerado como un número preocupante.

Un panorama que puede resultar aun más inquietante si se considera la poca adhesión a la última campaña de vacunación de refuerzo contra el virus y que la efectividad de las inoculaciones comienza a decaer después de los seis meses de su aplicación.

Según un informe del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián, mientras que para la aplicación del primer refuerzo (más conocido como tercera dosis) se observó un promedio diario de 78.887 personas inoculadas, para este segundo booster (cuarta dosis) la media por día ha caído a 35.937. El estudio dice, además, que la velocidad del actual proceso disminuyó un 52%.

El doctor y presidente del IPSUSS, Manuel José Irarrázaval, explicó que el menor ritmo en la vacunación puede explicarse en “la pérdida del miedo al Covid por parte de la población”.

De acuerdo a cifras del Minsal, las personas rezagadas de la primera dosis de refuerzo suman 1.586.075, mientras que quienes están atrasados respecto del segundo refuerzo llegan a 2.451.847.

“Si se hubiera mantenido una comunicación de riesgo constante, los flujos de vacunación también habrían sido constantes y probablemente no estaríamos en cifras tan urgentes. Aunque no son números malos, el proceso no está avanzando tan rápido”, comentó el epidemiólogo de la U. de Chile, Gabriel Cavada, citado en un artículo de la periodista Ignacia Canales. Lee más de esta historia.

Convención Constitucional entra a su recta final}

Luego de que el sábado la Convención Constitucional pusiera término a su trabajo deliberativo sobre el contenido del borrador de nueva Constitución, la mayoría de sus integrantes viajó hasta Antofagasta para realizar hoy, en esa ciudad, un pleno simbólico que dé inicio a la última fase de su trabajo.

En esta recta final se pondrán en marcha las comisiones que deberán armonizar los 499 artículos aprobados; definir las normas transitorias sobre los plazos en que entrarán en vigencia los distintos capítulos de la carta fundamental y redactar un preámbulo del texto.

Cabe recordar que la entrega de la propuesta de Constitución está definida para el próximo 5 de julio, para que dos meses después, el 4 de septiembre, la ciudadanía se pronuncie aprobando o rechazando el escrito final. Lee más de esta historia.

Atención con...

> No descartan Estado de Excepción. En medio de la falta de apoyos al “estado intermedio” que impulsa el gobierno para disponer de las FFAA en la Macrozona Sur, el ministro Giorgio Jackson no descartó decretar el Estado de Emergencia. Sigue leyendo

> Elecciones en el PS. Ayer se realizó la elección para conformar el nuevo comité central del PS y su posterior directiva. Al cierre de esta edición se imponían como las primeras mayorías individuales Camilo Escalona y Alfonso De Urresti. Sigue leyendo

> Empresas Ipsa: crecen contrataciones. En línea con el desconfinamiento de la economía, en 2021 el 54% de las principales compañías que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago aumentó su personal en comparación con 2020. Sigue leyendo

Editorial

Suspensión de la evaluación docente

Es preocupante la reticencia de las actuales autoridades para aplicar la ley y evaluar el estado actual del sistema escolar y de los profesores, debido al impacto que ello conlleva en la formación que reciben los alumnos.

Opinión

» La amenaza fantasma

La Moneda tiene que lidiar con la incomprensión en sus propias filas, donde siguen muchos pegados a las consignas y sin voluntad de pagar los costos políticos de hacer valer la ley. Prueba de ello es que incluso ha habido autoridades de gobierno que han relativizado el tema, y siguen cacareando con la refundación de las policías, como si el problema de seguridad estuviera solo en Carabineros.

Por Carlos Correa

» La tenacidad democrática

Desde el 18/O, muchos veían la violencia legitimada políticamente y el socavamiento sistemático de toda institucionalidad, como marea incontenible. Pero nuestro pueblo está frustrando sus propósitos. Gane quien gane en el plebiscito, la Convención fracasó; no hizo bien su pega. Generó una mayoría convencida de que el trabajo constitucional deberá retomarse después del plebiscito.

Por Óscar Guillermo Garretón

El café diario

Una relación estrecha y conflictiva: los gobiernos chilenos frente a los diferendos con Argentina. La aspiración de resolver de una vez por todas las controversias limítrofes entre Chile y Argentina es casi tan antigua como ambas repúblicas. Sin embargo, nunca parecen superarse del todo. Sobre dos siglos de diferencias y negociaciones, hoy conversamos con Guillermo Parvex, autor del libro “La tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina”.

De nuestro portal

En portada

