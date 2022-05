Gobierno no descarta volver a decretar el Estado de Excepción en La Araucanía y PC debate sobre apoyo al Ejecutivo

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, abordó este domingo la tramitación del proyecto Estado intermedio que busca dar protección y seguridad en las distintas rutas del país debido a los últimos hechos de violencia en la Macrozona sur.

Así, tras una reunión con la mesa directa de la Convención Constitucional con motivo de la entrega de insumos de parte del Ejecutivo para la discusión de las normas transitorias, el secretario de Estado dijo sobre el la iniciativa que desde el gobierno “estamos tratando de abordar de forma integral los fenómenos de inseguridad que están afectando hoy día a la población y eso obviamente no requiere tan solo de una acción”.

“Tal como lo dijera ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, los compromisos que tomó el Ejecutivo en conversación con quienes se dedican al rubro de transportes y como contratistas se va a cumplir y eso va a tener una expresión pública, es decir, el camino de cómo se van a abordar las distintas materias relacionadas con la seguridad en el momento que tengamos más consenso, más seguridad, de cuál es la ruta en la cual vamos a transitar por eso es que se ha solicitado un poco más de plazo”, añadió el secretario de Estado.

Jackson luego aludió a las intensas gestiones desplegadas por el Ejecutivo para ordenar a las dos coaliciones que lo sustentan donde hay diferencias sobre el camino que es necesario seguir para abordar la violencia en la Macrozona Sur. Divergencias que impidieron la semana pasada ingresar la propuesta de estado de excepción intermedio para la búsqueda de un consenso que asegure los votos necesarios. Por esa razón también el gobierno le pidió al presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker (DC), dar más plazo a las negociaciones y cancelar la citación de hoy en la que el Ejecutivo presentaría sus indicaciones.

“Estamos ordenando las distintas propuestas que, insisto, van de forma integral en el abordaje de las distintas materias que preocupan a los chilenos y chilenas. Queremos hacer anuncios que contengan esa integralidad es que hemos solicitado un par de días adicionales, pero no rehuiremos de nuestra responsabilidad”, subrayó Jackson este domingo.

Consultado por las diferencias al interior del oficialismo el ministro dijo: “en lo que hay consenso es que hay un problema del cual no podemos tener inacción, es decir, se debe actuar, en ese abanico de opciones de la acción hoy día no estamos descartando ninguna de las opciones que han estado sobre la mesa, por eso es que una vez que tengamos el anuncio por parte del Ministerio del Interior significa que ya tenemos consolidada gran parte de la unidad de acción que se requiere para avanzar en esta materia”.

Consultado por la posibilidad de volver al Estado de Excepción en la zona sur, el ministro planteó: “Insisto, todas las ideas que se han puesto sobre la mesa siguen estando como opciones, pero estamos tratando de concitar el mayor apoyo en torno a las acciones que el gobierno va a realizar para garantizar la seguridad “.

La apertura del PC

Las declaraciones de Jackson abriéndose a la posibilidad de que el gobierno decrete un estado de excepción a secas, se dieron en paralelo a un intenso debate al interior del Partido Comunista que este sábado y domingo llevó a cabo su comité central.

Hasta el viernes los parlamentarios del PC se mostraron en desacuerdo con la posibilidad de dar facultades a las Fuerzas Armadas para actuar en el resguardo de carreteras en la Araucanía y Biobío. Eso quedó de manifiesto tras el planteamiento del senador PC Daniel Núñez, quien mencionó la opción de que las Fuerzas Armadas puedan resguardar las carreteras, pero sin armamento de guerra, sino que solo con elementos disuasivos.

Fuentes del PC ayer aseguraron que la decisión del PC ahora es alinearse al Ejecutivo y -al menos- apoyar el estado de excepción intermedio. Una determinación que será oficializada este lunes por el presidente de la colectividad Guillermo Teillier.

Así lo asegura en privado un parlamentario PC que señala que la propuesta de Estado Intermedio sería “adecuada” y que se respaldará al gobierno siempre mirando el respeto a los derechos fundamentales y acotado a un territorio específico.

“Nosotros y nosotras tuvimos una discusión del tema en el comité central del partido y ahí tomamos una posición que es unitaria, que mañana la va a comunicar el presidente del partido... Podemos tener diferencias de opinión, sin embargo, siempre a través de la discusión colectiva también sacamos lo que es una única resolución. En eso también estamos involucrados las parlamentarios y parlamentarias del partido”, añadió la diputada Daniela Serrano.

En el gobierno entienden que los plazos para tomar una decisión que garantice la seguridad en la zona sur se acotan dado la seguida de ataques. Es por eso que la semana pasada la ministra del Interior, Izkia Siches, encabezó una serie de acercamientos con las bancadas del Socialismo Democrático.En la reunión que sostuvo con los socialistas le garantizaron su apoyo irrestricto a la decisión que adopte el Ejecutivo.

En esa línea se pronunció este domingo el senador PS Alfonso De Urresti: “Yo voy a apoyar lo que requiera el gobierno porque estamos para eso. El PS estará con la decisión que adopte”

“La inacción no es opción. El gobierno tiene que decir. O decreta estado de excepción o hace una propuesta Lo no puede ocurrir es que no decrete ninguna cosa. Después de las amenazas se va a leer como debilidad”, añadió el senador Walker.

A su turno, el senador PPD Pedro Araya dijo que “el ministro Jackson tiene razón, va en la línea correcta”. “Hoy día el gobierno tiene una serie de herramientas a las cuales puede recurrir por lo que está ocurriendo con la violencia en el sur, mientras se discute en la comisión mixta el proyecto de infraestructura crítica de las FF.AA o eventualmente un proyecto distinto si es que el Ejecutivo así lo plantea. Pero mientras esa discusión se produce, están las facultades constitucionales que tiene el presidente para los estados de excepción. Esa es una decisión de carácter más que político, es una decisión estratégica de cómo abordar el problema de lo que está ocurriendo con la macrozona sur”, dijo.