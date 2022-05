Daddy Yankee se despide de Chile en el Estadio Nacional y entradas salen a la venta el miércoles

“Chile, pendientes al lunes”, escribió Daddy Yankee en su cuenta de Twitter el pasado 11 de mayo. La publicación de inmediato generó miles de reacciones de likes y retuiteos entre su fanaticada local, que desde hace tiempo esperaba certezas sobre la pasada por Chile de La Última Vuelta Wold Tour, recorrido en que la mayor estrella del reggaetón por antonomasia se despide de los escenarios con apenas 45 años.

La preocupación no era casual. Desde hace varias semanas no había mayores novedades sobre el show anunciado en Santiago y los fans veían con incertidumbre el inicio de la venta de entradas en otros puntos como Argentina o Perú. Pero tras salvar detalles de coordinación, ya está todo acordado: el último encuentro de la leyenda de la música urbana con el público chileno será el próximo jueves 29 de septiembre en el Estadio Nacional.

La gestión está a cargo de la productora Bizarro. “Hemos hecho los últimos shows de Daddy Yankee en Chile, tenemos una relación con el artista desde hace tiempo”, cuenta Alfredo Alonso, director de la compañía. El anuncio no se había realizado, dicen, debido a que se debían resolver diferentes temas logísticos que permitieran asegurar el show en Ñuñoa.

“Había varias cosas que coordinar, nosotros no estamos haciendo solo Chile, sino que también otros países que estamos por anunciar -detalla Alonso-. Estábamos con contrato firmado hace tiempo, pero queríamos tener todo ordenado para que no nos pasara como en otros conciertos que, por fuerza mayor, tuvieron que cambiarse de recinto. Había que ir viendo calendarios, las fechas, además la venta de entradas fue bien explosiva en varios lados. Había que tener listo todo lo que conlleva salir a la venta en la forma más responsable”.

El espectáculo tendrá toda la pompa acorde a un adiós. Desde la productora adelantan a Culto que el artista llegará al país con tres días de anticipación en un vuelo privado acompañado por una comitiva de 100 personas. Se presentará en un escenario que tiene cerca de 22 metros de ancho, con más de 400 lámparas de iluminación y una serie de pantallas que cubren todo el lugar.

“Es la despedida del máximo exponente de la música urbana y por lo que he visto de los planos de montaje que nos han llegado, va a ser absolutamente en grande”, explica Alonso. Desde la productora agregan que el concierto trae una gran cantidad de pirotecnia, que supera al menos a otros shows de alta convocatoria como los de Coldplay, agendados en el mismo Estadio Nacional para septiembre. “El desafío técnico es tremendo, porque para esa fecha ya se habrán hecho los shows de Coldplay y tenemos un tiempo muy corto para montar un show que es extremadamente grande”, detalla el promotor Daniel Merino, también parte de Bizarro.

Para el evento se pondrán a la venta 45 mil entradas, cuyos precios van desde alrededor de los $ 35.000 a los $ 250.000 en la zona más cercana al escenario, llamada Legendaddy; esta cuenta con acceso prioritario para el que se pondrán a la venta solo cuatro mil boletos; luego viene la zona VIP y de allí, la cancha general. El proceso comenzará este miércoles 18 en una preventa exclusiva de seis mil boletos sólo para clientes de la plataforma Tenpo.

¿Cómo funcionará eso? Hay que acceder a www.puntoticket.com/daddy-yankee y ahí ingresar el número de tu tarjeta Tenpo según muestre la pantalla. A partir de ese momento se podrán seguir una serie de pasos para realizar la transacción. Sólo se permitirá máximo dos entradas por compra.

Mientras que la venta general para todo público comenzará el jueves 19 desde las 10.00 horas vía Puntoticket (ver mapa). El precio final de todas las ubicaciones también se informará en los próximos días.

Las filas y la coordinación

En el último tiempo, los megaconciertos en el país han presentado fallas, en particular debido a las aglomeraciones en los accesos a causa del retraso que genera el control del Pase de movilidad a los espectadores. Un detalle que en la productora ya tienen en cuenta, en atención a la esperada alta concurrencia del evento. “Al igual que con Bad Bunny, estamos pidiéndole a la gente que precargue los pases de movilidad en la ticketera y podamos hacer esto lo más expedito posible, al final el camino es que todos ayudemos a hacer esto mejor. El estadio tiene buenos accesos y salidas, y tenemos fe en que está preparado”, explica Alonso.

Foto: La Tercera

Por su lado, Merino detalla gestiones para agilizar la validación de entradas. “Tanto para los shows que tenemos ahora como para los que vienen, estamos trabajando junto al Ministerio de Salud y las autoridades competentes como para fijar lineamientos claros y les estamos pidiendo que nos otorguen acceso, como lo tienen las aerolíneas, al sistema que valida automáticamente que tengas el pase de movilidad activo. Estamos buscando que se genere lo mismo para nuestra industria para ese día, que probablemente tenga alta concurrencia y así la experiencia no sea lenta para el usuario, sino que solamente validar la entrada como se hace con el pase para abordar en el aeropuerto”.

En otros puntos de Sudamérica, la venta de entradas para la despedida del hombre que masificó el reguetón con clásicos como Gasolina o Llamado de emergencia, ha resultado un éxito. En Perú ya se agotaron todos los boletos para los dos shows agendados en el Estadio Nacional de Lima. La misma situación se replicó en Argentina, donde a causa de la alta demanda de tickets, se debió agendar un segundo concierto, cuyas localidades se vendieron por completo en tan solo media hora.

Desde Santiago, la productora ya proyecta una alta demanda para el evento, por lo que se está trabajando para cerrar una eventual segunda fecha, todavía sin confirmación. “Siempre estamos tratando de manejar ese back up constantemente, pero no depende solo de nosotros -dice Alfredo Alonso-. Nos pasó con Bad Bunny, cuando tienes tres días antes un país y dos días después otro país, tenemos que ir viendo cuáles son las fechas que van quedando disponibles para ir saliendo. Nosotros estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos desde antes para tener preaprobada la posibilidad de una segunda fecha, porque creemos que va a ser un éxito”.

Fue a fines de marzo cuando Daddy Yankee hizo pública su decisión de retirarse para siempre de la vida artística. “Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, señaló en un video que publicó en sus redes sociales. A tono con la despedida, anunció además la publicación de un último álbum de estudio, titulado Legendaddy. Un trabajo de 19 canciones, armado para marcar el final de una carrera que comenzó en los clubes de su natal Puerto Rico en la medianía de los 90, pero que en la primera década del nuevo milenio tuvo su explosión con el álbum Barrio Fino (2004), el que debutó en el número 1 del Top Latin Albums de Billboard. En 2006, llegó su recordada presentación en el Festival de Viña del Mar. Desde allí, la leyenda se agigantó. “Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, señaló en la hora del adiós.