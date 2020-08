Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: Siete comunas entran en etapa de Preparación, regreso de Longueira complica a la UDI y Portland tensiona la campaña en EE.UU.

Será la primera vez que una zona del Gran Santiago avance tanto en el desconfinamiento. A partir de este miércoles las comunas de Providencia, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura avanzarán a la fase de Preparación (Paso 3) en el marco de la desescalada. Así, en la Región Metropolitana, San José de Maipo también se sumará a otros sectores rurales que ya están en el Paso 3, y en Valparaíso, también lo harán San Felipe y Los Andes. Con esto, las comunas mencionadas no tendrán cuarentena los fines de semana y sus habitantes podrán salir a trabajar, siempre que no sea a zonas confinadas. En cuanto a lo social, se podrán realizar actividades deportivas con un máximo de 25 personas y llevar a cabo encuentros con un máximo de 50 asistentes. Pero no solo eso, restaurantes, cafés y espacio análogos comenzarán a atender, siempre que sea en lugares abiertos, con una distancia mínima de dos metros entre las mesas y con un máximo del 25% de aforo. En cuanto a cines, teatros, pubs y discotecas no podrán abrir y se mantendrá el toque de queda nocturno. Finalmente las clases presenciales seguirán suspendidas, y solo se podrá autorizar la reapertura de colegios de forma excepcional y a solicitud de alcaldes.

› Cómo el regreso de Pablo Longueira tensiona a la UDI. El extimonel socializó su decisión con el ministro del Interior, Víctor Pérez, y con Andrés Chadwick, quien le sugirió actuar con rapidez.

› DD.HH.: El balance del gobierno tras el estallido social. El Ejecutivo elaboró un documento en el que detalla los puntos que se han acogido y las medidas que se han implementado luego de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

› Tras retiro del 10% de las AFP empresas de cobranza afirman que morosos han vuelto a pagar deudas. Desde una de estas firmas señalan que en los últimos días el pago de deudas aumentó 20%. Otra compañía detalla que además de subir la recaudación, hubo un alza en la tasa de compromisos de pagos para inicios de septiembre. Eso sí, en pymes no se ve un cambio de tendencia transversal.

› Portland, el foco de tensión en la campaña electoral de EE.UU. Un enfrentamiento dejó un fallecido en la ciudad epicentro de las movilizaciones contra la violencia racial.

› Solo los número uno y dos del mundo pudieron más: Niemann fue tercero en Illinois. El chileno incluso fue exclusivo líder del BMW Championship, pero terminó tercero, su segundo mejor resultado en Estados Unidos después del campeonato que ganó.

Las preguntas e incertidumbres respecto de las clases presenciales han sido la tónica desde que éstas se suspendieron el 15 de marzo como parte de las medidas para contener al coronavirus. Ahora que el país comienza progresivamente a intentar a recuperar su actividad en todos los frentes, la conversación en torno al regreso a las salas de clases se ha hecho más difícil. ¿Cómo podemos avanzar hacia un escenario donde, dadas las condiciones, los estudiantes puedan volver a las salas de clases? En esta entrevista con Crónica Estéreo, el ministro de Educación, Raúl Figueroa dice que el diálogo en torno al tema está trabado por “una especie de censura” ante la idea de la reapertura, acusa a la oposición de falta de liderazgo y al colegio de profesores de promover una campaña del terror en torno a la idea del regreso a clases.

“Los que alguna vez dejaron de ser escuchados, ahora lo serán. Y es muy probable que quienes se alejaron, se acerquen. Pero ahora será con otras ideas y de otra forma, y estas otras ideas serán posibles si hay convicción. Esto es quizás lo más importante de una nueva Constitución”. Claudia Sanhueza, Investigadora COES.

“Sería un suicidio político que la DC vaya con candidato propio a la primera vuelta” Francisco Huenchumilla, senador DC, en entrevista con La Tercera.

La polarizada campaña electoral de EE.UU.

“La clave de las elecciones de noviembre no estará en los cuestionamientos al estilo del actual Mandatario, sino en quien sea visto como la mejor carta para sacar al país de la actual crisis económica”.

Paula: Erradicando a la machista: A ella le falta sexo

Desde que nacemos nos enseñan que lo deseable, aquello que resulta imprescindible, queda al lado de lo masculino.

Práctico: Ruido blanco, pasiflora o apps para monitorear el sueño: ¿realmente mejoran el dormir?

Si antes de la pandemia éramos un país con serios problemas para dormir —un 65% lo manifestaba el 2018—, después del coronavirus esto parece haber aumentado: según dos especialistas, las consultas por insomnio han subido en un 30%.

Culto: De Get on Up a Da 5 Bloods: las cintas de Chadwick Boseman en el streaming

El actor fallecido el viernes 28 de agosto a causa de un cáncer, trabajó en 15 películas a lo largo de su vida, así como en episodios esporádicos de 15 series de televisión. En Culto realizamos una guía de aquellos filmes disponibles en el streaming que cuentan con Boseman en el reparto.

Qué Pasa: Después de 25 años, finalmente el telescopio James Webb, que nos dirá cómo comenzó todo, será lanzado al espacio

El observatorio espacial, desarrollado por 17 países, llevará a cabo una importante misión en el espacio. Su lanzamiento está agendado para octubre de 2021.

00:00 / Inicia el CyberDay Chile 2020, coordinado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago.

05:00 / Ingresan a fase de Transición (Paso 2) las comunas de El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Talagante, Macul y Huechuraba.

16:30 / En el marco de la primera ronda del US Open, Christian Garin debuta frente al estadounidense Ulises Blanch.