Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: crece tensión entre Occidente y Rusia luego de que misil impactara en Polonia y dejara dos muertos

El impacto de misiles supuestamente rusos en territorio polaco próximo a la frontera con Ucrania, dejando un saldo de dos muertos, recrudeció la tensión entre Moscú y Occidente.

Pese a que el Kremlin negó el presunto ataque y señaló que la imputación representaba “una provocación deliberada para escalar el conflicto”, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional.

Durante la jornada se informó que Polonia aumentó el estado de alerta de sus fuerzas armadas y que, como nación integrante de la OTAN, evaluará activar el artículo 5 del tratado que le permitiría acceder a la protección militar de los demás países miembros, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

“Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte”, dice el artículo 5 de la OTAN.

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, Varsovia solicitó a la OTAN una reunión de emergencia para este miércoles, petición que la Alianza aceptó.

El episodio de ayer también amenaza con tomarse la agenda de la cumbre del G20 que se desarrolla en Bali. Según informó ayer el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, los dirigentes de la UE presentes en el encuentro internacional en Indonesia se reunirán probablemente hoy para discutir la explosión en Polonia.

Con todo, y pese a que países como Estonia, Letonia y Lituania -y por la noche también algunas autoridades polacas- vincularon directamente a Rusia con el lanzamiento de los proyectiles, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pat Ryder, indicó durante el día que, por el momento, Washington no contaba con información que responsabilizara a Moscú.

En sintonía con lo planteado por el Presidente Gabriel Boric la semana pasada respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo ayer que ese instrumento presenta varias dificultades para la persecución penal.

“Los tipos penales que consagra son prácticamente imposibles de demostrar y las exigencias de los tribunales al respecto no han podido ser satisfechas con las diligencias que hemos hecho, por lo tanto, no queda más que optar por otro tipo de calificaciones”, dijo el persecutor en entrevista con el periodista Víctor Rivera.

Y agregó: “Esta ley no establece un delito que en sí mismo sea de carácter terrorista, sino que califica de terrorista delitos comunes, a partir de la posición del sujeto activo, y para hacer esa calificación se parte de la base de cuál es la intención -es decir, un elemento subjetivo- del individuo. Eso es muy difícil de demostrar”.

En este sentido, respecto de las posibles modificaciones a la ley señaló que se hace necesario "establecer tipos penales más claros y con una descripción mucho más específica de la conducta", además de modernizarla en relación con las herramientas investigativas y establecer mecanismos de protección para los denunciantes, víctimas y testigos.

La fórmula del gobierno para que trabajadores independientes, con y sin boleta de honorarios, coticen en el nuevo sistema de pensiones

Actualmente los trabajadores que emiten boletas de honorarios por cinco o más ingresos mínimos mensuales en un año calendario ($1.685.000 en 2021) están obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual un 10% sobre un ingreso imponible anual correspondiente al valor del 80% de totas las boletas emitidas en el periodo. En cambio, los trabajadores informales que no emiten documentación tributaria no están obligados a ahorrar para su pensión.

Qué pasará con los trabajadores a honorarios: continuarán con el esquema anterior para el ahorro obligatorio en sus cuentas de capitalización individual, pero podrán optar voluntariamente sumar el 6% adicional (u otro porcentaje menor) que se destinará al seguro social. Sin embargo, los beneficios de aportar a este fondo común dependerán de la magnitud de esta contribución.

Por ejemplo, si un trabajador a honorarios con una entrada de $2 millones y, por ende, un tope imponible de $1,6 millones, decidiera aportar al fondo común sobre un ingreso de $ 400 mil (es decir, una cuarta parte de su tope), el seguro social va a considerar que está contribuyendo solo por el 25% de su ingreso. En este ejemplo, ya no podría acceder al beneficio garantizado de 0,1 UF por año cotizado, sino que solo a un cuarto de ese guarismo.

¿Y los trabajadores que no emiten boleta? Aunque no estarán obligados a aportar el 6% al fondo común, podrán hacerlo de forma voluntaria. Y cómo el Estado no sabe cuánto es lo que efectivamente gana esa persona, para efectos de recibir beneficios como la garantía de 0,1 UF por año cotizado, se considerará como salario de referencia el promedio del sistema, donde se calcula un monto imponible promedio de $1,1 millones. Eso significa que si la persona cotiza en torno al salario promedio, va a recibir dicha garantía completa, de lo contrario, va a obtener solo una proporción.

Menor presencia policial en regionesAl igual que en la Región Metropolitana, en el resto del país también se observa una caída en el número de carabineros destinados a labores de patrullaje, lo que reviste un grave problema justo cuando la delincuencia es la mayor preocupación ciudadana.

» Asumir el juicio ciudadano

Es evidente que llegó la hora de deponer las estrategias de guerra, de anteponer los intereses y necesidades de las personas a cualquier otra consideración grupal, mezquina o de poder. Hay problemas como la seguridad pública, la violencia en La Araucanía y el mejoramiento de las pensiones, entre otros, que requieren de la voluntad de todos para convertirse en realidades transformadoras.

Por Juan Carvajal

» Sentido común

(Las elecciones de mitad de periodo en EEUU) fue buena para los demócratas, pero fue aún una mejor jornada para los republicanos que quieren dejar atrás a Trump y el populismo. Es decir, hay una esperanza porque finalmente tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo hay seres humanos que entienden muchas veces mejor la realidad que algunos de sus dirigentes.

Por Soledad Alvear

