Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: gobierno anunció que enviará la reforma tributaria en junio y la de pensiones hacia el último trimestre del año

Gobierno enviará la reforma tributaria en junio y la de pensiones hacia el último trimestre del año

Un detallado cronograma de las reformas y proyectos que impulsará el gobierno entregó ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante una exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a un reporte del periodista Carlos Alonso, el secretario de Estado dijo que el proyecto que eleva el salario mínimo se enviará al Congreso en abril, mientras que para junio está considerado el despacho de la reforma tributaria y para el último trimestre del año la que modifica el sistema previsional.

Respecto de los cambios impositivos, Marcel dijo que durante mayo comenzarán el trabajo prelegislativo con los parlamentarios y que la idea es el envío de varios proyectos para agilizar la tramitación de la reforma que busca recaudar 4 puntos del PIB.

Con todo, la autoridad adelantó que el énfasis de la reforma tributaria estará puesto en impuestos personales (renta y patrimonio), la reducción de evasión y elusión, exenciones, royalty a la gran minería e impuestos verdes.

Y sobre la reforma previsional, Marcel explicó que se abrirá un proceso de diálogo social y que algunos de los principios que regirán al nuevo sistema serán la cobertura universal, el sentido de suficiencia, solvencia financiera, inclusividad y solidaridad.

Además, dijo que el financiamiento provendrá de impuestos generales y de cotizaciones del trabajador y del empleador. Y que la gestión del financiamiento será de reparto y capitalización. Lee más de esta historia.

Convención le quita el poder a la Suprema: Consejo de la Justicia encabezaría el Poder Judicial

El pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer la creación de un Consejo de Justicia, entidad que controlará el nuevo Sistema Nacional de Justicia y podrá nombrar a los jueces del país, prerrogativa que hoy tiene la Corte Suprema.

Así, mientras que la nueva entidad quedará a cargo del gobierno, gestión y formación del futuro Poder Judicial, los actuales ministros de la Suprema dejarán de asumir funciones no jurisdiccionales y se dedicarán a fallar en sus causas.

Aún está pendiente la composición que tendrá el Consejo, luego de que se rechazara el artículo que establecía que estaría integrado por 17 miembros, de los cuales solo seis serían magistrados.

Este diseño ha sido cuestionado por los ministros de la Suprema y las principales facultades de Derecho del país, que advierten que dejar en una posición de minoría a los jueces al interior del Consejo podría provocar que la nueva institucionalidad se politice.

Te invitamos a revisar un artículo del periodista Juan Manuel Ojeda con un completo detalle de otras normas emanadas de la Comisión de Sistemas de Justicias votadas ayer por el pleno de la Convención. Lee más de esta historia.

A foco...

>Con un nuevo 10% se podrían girar hasta US$ 16 mil millones desde los fondos de pensiones

De acuerdo a estimaciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones con motivo de la fallida tramitación del cuarto retiro, de aprobarse un nuevo 10% se podría llegar a rescatar un total de US$ 16.000 millones desde los fondos administrados por las AFP.

¿Cuánto ya se ha retirado?: hasta el viernes pasado los tres rescates aprobados en el Congreso suman poco más de US$ 51 mil millones. En el primer proceso se sacaron US$ 19. 526 millones; en el segundo US$ 16.697 millones y en el tercero y último US$ 14.821 millones.

Efectos: de concretarse un nuevo retiro, la Superintendencia estimó que la disminución del saldo a la edad de pensión sería de 32,6% en promedio. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Polémica designación de embajadores. El PC defendió la nominación de la ex líder de la CUT y ex candidata a la Convención, Bárbara Figueroa, para la embajada en Argentina, luego que en la oposición acusaran que su designación era un “premio de consuelo”. Sigue leyendo

> Aces depone toma en el INDH. La organización estudiantil informó que hará entrega de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos ocupada desde julio de 2021, luego de llegar a una acuerdo con la Subsecretaría de DD.HH. Sigue leyendo

> Controvertido mural. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, negó que el municipio haya visado un mural que contenía imágenes de sexo en un área de juegos para niños en el Parque San Borja, pese a que una funcionaria promocionó la obra. Sigue leyendo

Editorial

Complejas perspectivas para la economía mundial

La guerra en Ucrania está generando importantes restricciones en la cadena de suministro de insumos esenciales, lo que previsiblemente tendrá efectos globales sobre la inflación y tasas de interés.

Opinión

» Juéguesela, Presidente

La nueva izquierda gobernante necesita asumir un verdadero proyecto político y pagar los costos de ello, en vez de seguir en eterna campaña. El único proyecto a la vista es el de un Estado social, y que Gabriel Boric se atreviera a abrazarlo ordenaría la discusión y aclararía muchísimos problemas, partiendo por el constitucional.

Por Pablo Ortúzar

» Un cable a tierra

La lectura de que las cosas podrían ser distintas y más fáciles solo porque hoy gobiernan quienes estuvieron antes en las calles es un error estratégico y los nuevos inquilinos de La Moneda debieran corregir esta idea rápido.

Por Juan Carvajal

El café diario

La crisis migratoria permanente del norte de Chile. Ayer se conoció la noticia de que Bolivia, desde donde cruza buena parte de los migrantes en el norte, bloqueó el retorno de más de tres mil venezolanos que habían ingresado de manera irregular a nuestro país. Para algunos, esta es una reafirmación de que cualquier estrategia para enfrentar la crisis debe ser multilateral, involucrando a varios países de la región en un mismo plan. Sobre esto conversamos con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Vida en pareja. “En mi matrimonio discutimos, y eso me gusta”.

Qué pasa: Fascinante. Científicos de la Universidad del Sur de California capturan la formación de un recuerdo en un cerebro.

Práctico: Carne a la olla. El cronista gastronómico Don Tinto nos recomienda nueve cortes económicos para meter a la cacerola.

Culto: Guns N’ Roses vuelve a Chile. La banda agendó una presentació para octubre en el Estado Nacional.

En portada

Accede a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.