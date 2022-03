Guns N’ Roses vuelve a Chile con show en el Estadio Nacional

Son un clásico indiscutido, aún sus canciones invaden como la primera vez las parrillas de las señales FM y cada cierto tiempo sus andanzas se transforman en inevitable carne de titular.

Así también lo demuestra su derrotero por Chile, donde han creado un vínculo desde su era de mayor fama y fulgor a principios de los 90: debutaron el 2 de diciembre de 1992 en el Estadio Nacional, en una cita marcada tanto por el retraso en el inicio del show como por la tragedia (una niña murió aplastada por una estampida), para después retornar con distintas vidas y encarnaciones en 2010 (Movistar Arena), 2011 (nuevamente en el recinto de Parque O’Higgins), 2016 (de regreso al coliseo de Ñuñoa) y 2017 (encabezando el festival Stgo Rock City en el Estadio Monumental).

De hecho, en esas dos últimas ocasiones se presentaron bajo la gira de regreso con parte de su formación más estelar, liderada por el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan.

Por lo demás, en su última visita formaron parte de un encuentro en que fueron antecedidos nada menos que por The Who, emblemas de la invasión británica y del afilado rock de alto voltaje que irrumpió en los años 60.

Y este 2022, habrá una nueva oportunidad para ver de vuelta a la agrupación que marcó el cierre de los años 80. Según confirman desde la productora The Fan Lab, Guns N’ Roses se presentará el miércoles 5 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, como parte del tour We’re F’N Back!, el que empezó en julio del año pasado en Estados Unidos y que también los llevará por otras latitudes de la región.

Además, los norteamericanos estarán acompañados en su concierto en la capital por otros clásicos, pero esta vez del rock hispanohablante, los mexicanos Molotov: el conjunto de Frijolero se encargará de abrir la velada.

En cuanto al listado de temas, Guns N’ Roses viene desplegando un espectáculo anclado en todos sus grandes éxitos, partiendo por It’s So Easy, Mr. Brownstone y la más reciente Chinese Democracy, para luego seguir con Welcome to the jungle, Civil war o You could be mine, cerrando con Don’t cry y Paradise city.

También se dan espacio para hacer temas de la ex banda de Slash, Velvet Revolver (Slither), así como también de Soundgarden (Black hole sun), The Stooges (I wanna be your dog) y The Who (The Seeker).

De hecho, esta nueva venida puede ser tomada como una suerte de revancha, luego que fueran anunciados como parte de la edición 2020 del festival Lollapalooza Chile, el que finalmente fue cancelado por el inicio en ese entonces de la pandemia del Covid-19.

Para su próxima cita en Ñuñoa, se realizará una preventa exclusiva para el Fan Club de la banda este miércoles 23 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la venta general empezará el jueves 24 de marzo a partir de las 11:00 horas. Asimismo, quienes compren con sus tarjetas BCI podrán acceder a un 20% de descuento en sus entradas, las que estarán a la venta a través del sistema PuntoTicket.

Los precios de los boletos (sin descuento) van de $35.000 (galería) hasta $240.000 (pacífico VIP). Puedes ver aquí todo el detalle: