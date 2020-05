Lo que tienes que saber este sábado en La Tercera: las alternativas para reforzar la red sanitaria, fin de semana de “operación cajas” y Sudamérica el nuevo epicentro de la pandemia

Una semana negra para un Chile impactado por la pandemia. En una seguidilla de preocupantes récords, los 61.857 positivos y las 630 muertes del último reporte, ubicaron a nuestro país en el puesto número 16º de las naciones con más casos de coronavirus en el mundo. La situación es tal, que con los 4.276 positivos de las últimas 24 horas, ayer Chile también fue el quinto que reportó más nuevos enfermos. Con todo esto y ante la elevada demanda de atención médica, los recintos de salud tienen una capacidad cada vez más estrecha. Por ejemplo, la ocupación de las Unidades de Pacientes Críticos (UPC) de la Región Metropolitana no ha bajado del 90% en estos días. Para reforzar los recintos, desde el Ministerio de Salud (Minsal) ordenaron a las clínicas reconvertir la mayor cantidad de camas posibles. Ante esto, salas de pabellones y anestesia, áreas de recuperación y de pediatría, podrían servir para oxigenar las UCI. No obstante, algunos expertos han advertido que la conversión de camas no basta sin una importante disponibilidad de ventiladores y de personal de salud para atajar la crisis.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› “Operación cajas”: En cinco regiones se repartieron 7.850 unidades. Con resguardo militar, 3.372 canastas fueron entregadas en Santiago, Estación Central y Quinta Normal, las tres zonas piloto. Plan sigue hoy en siete comunas capitalinas.

› Gran Santiago: estudio revela “zonas de riesgo” ante el coronavirus. Un cruce de información hecho por la consultora Unholster junto al economista Alexander Galetovic, a partir de la información de edad y domicilio presente en el padrón electoral y el perfil etario de fallecidos por coronavirus, muestra cómo varían los perfiles a lo largo de la capital e incluso entre sectores de una misma comuna.

› Gobierno considera garantías para grandes empresas y prepara plan para la reactivación. La idea para las grandes firmas apunta a la emisión de bonos y eliminar trabas en el mercado de capitales. En paralelo a ello, el Ejecutivo ya comenzó a delinear el plan de salida de la crisis con medidas que van desde inversión pública, subsidio al empleo y medidas de liquidez.

› Los ojos puestos en Brasil: Sudamérica, el “nuevo epicentro” de la pandemia. “Vemos el número de casos aumentar en muchos países sudamericanos”, declaró la OMS. Brasil superó este viernes a Rusia en contagios y se ubicó en segundo lugar global, solo por detrás de EE.UU.

› La ANFP va por bandos. Dos grandes alianzas de clubes miden fuerzas en Quilín. El primer capítulo de esta lucha de poder se vivirá el lunes, cuando se vote un directorio de transición. El episodio final está agendado para el 30 de julio, en las elecciones.

Opinión

“Qué fue lo de esta semana en la comuna de El Bosque. ¿Un estallido desesperado o un montaje escénico para no olvidar el también supuestamente desesperado hito aquel, el 18-O? Oportunidad que por ningún motivo había que desestimar, con uno de cuatro chilenos en cuarentena (90% de la RM), muchos pasándolo muy mal, mientras el resto, ociosos, frente a aparatos idiotas (no solo la televisión, las redes sociales también)”. Alfredo Jocelyn-Holt, historiador.

Frase del día

“Corremos el peligro de hablar sobre acuerdos, y no construirlos: partamos por la reactivación” Hernán Larraín Matte, presidente de Evópoli, en entrevista con La Tercera.

Editorial

Acuerdo nacional factible y necesario

“Parece más realista intentar un acuerdo capaz de dar gobernabilidad, pero acotado a aquellas fuerzas que privilegien la estabilidad y el progreso”.

Recomendamos

Paula: Adolescentes bajo el hechizo del amor romántico

Todavía predominan los de referentes culturales que día a día siguen tergiversando un mensaje de amor en las relaciones de pareja que para los adolescentes ya es difícil de dilucidar.

Práctico: La mejor app para controlar tus gastos

Después de diez días de uso y pruebas, nos parece que Wallet es la más completa aplicación gratuita para planificar tus finanzas personales.

Culto: Las mejores series disponibles en Netflix según los críticos locales

La oferta del catálogo de Netflix es amplia, y cada mes incluye más producciones -y resta otras- que ponen un factor de dificultad al momento de elegir qué ver. Ocho críticos chilenos de televisión y cine fueron consultados por Culto para recomendar su favorita entre criminales, realeza, comedias y casos reales.

Qué Pasa: Sincicial, VIH, ébola: ¿qué virus y por qué no tienen vacuna aún?

El desarrollo de una vacuna no es sencillo y requiere de varias etapas y factores que hagan necesaria y eficiente la investigación y producción.

Ojo con...

10:00 / Autoridades de Salud entregan reporte sobre la situación de Covid-19.

11:00 / De manera virtual, se da inicio a la vigésima edición de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso.

12:15 / Los ministros de Salud, Jaime Mañalich; de Defensa, Alberto Espina; y de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, reciben avión FACh con ventiladores y elementos de protección personal que se distribuirán en la red asistencial, en el marco del Plan Covid-19.