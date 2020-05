“Operación cajas”: En cinco regiones se repartieron 7.850 unidades

Washington Sagredo tiene 80 años. Es uno de los vecinos más antiguos del sector Balmaceda, en la comuna de Santiago, donde ayer, desde a las 10.15 horas, comenzó la distribución de las cajas familiares del gobierno, con alimentos y otros productos, para ayudar a paliar la crisis. Él vive solo. A su hija no la ve desde hace semanas. Se comunican a través de teléfono. Allí, recibió a los funcionarios municipales.

“Han sido días difíciles, porque los productos han subido mucho de precio y la plata no alcanza. Lo que traiga la caja me viene bien. En estos días, he comido puras legumbres, fideos y sopas en sobre. La carnicería queda muy lejos”, cuenta, poco antes de que toquen su puerta para entregarle una de las 1.124 cajas que se repartieron en esta comuna.

“Esto es un balón de oxígeno para la gente. Tenemos vecinos que están pasando hambre”, dijo el edil Felipe Alessandri, quien encabezó el operativo en su sector.

Antes, pasadas las 9.30 horas, el Presidente Sebastián Piñera dio el puntapié inicial al programa “Alimentos para Chile”, que busca entregar 2,5 millones de cajas a hogares vulnerables y de clase media.

En la capital, la distribución se efectuó en antiguos cités de Santiago y villas emblemáticas de Estación Central y Quinta Normal. También se hizo en otras cuatro regiones.

“La pandemia social de la recesión mundial está afectando gravemente la salud de los compatriotas y los empleos e ingresos de todas las familias”, sostuvo el Jefe de Estado. Detalló que las cajas serán entregadas, a partir de este fin de semana, a familias con adultos mayores y enfermos crónicos de comunas en confinamiento. También comprometió que la ayuda “llegará a todas las comunas del país”.

Cada una de las cajas contiene 35 productos, 33 de ellos alimentos (como legumbres, fideos, aceite, leche, azúcar, tarros en conserva y harina) y dos elementos de limpieza: detergente y jabón. “Este es un esfuerzo gigantesco”, subrayó Piñera, por lo que en su entrega colaborarán las FF.AA., Carabineros, la Onemi, intendencias y municipios, además de voluntarios.

Pasadas las 19.30 horas, la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, entregó el balance de la jornada, en la cual finalmente se distribuyeron 7.850 cajas: 3.372 unidades en la capital y 4.478 en cuatro regiones (Arica, con 718; Antofagasta, 3.000; La Araucanía, 360; y Magallanes, 400).

“Fue una jornada muy intensa, de mucho trabajo y despliegue, pero exitosa, en la que se cumplieron todos los objetivos”, señaló la secretaria de Estado. Informó que el plan continuará hoy en siete comunas de la Región Metropolitana: San Ramón, Puente Alto, Lo Prado, Cerrillos, Independencia, Renca y Buin. Y mañana en Conchalí, La Pintana y Cerro Navia.

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, expresó que “se espera repartir alrededor de 25 mil cajas durante el fin de semana y que el lunes ya sean 28 comunas”. Añadió que “el despliegue militar y policial es para que todo se haga en orden”.

Blindados

En lo que respecta a la Región Metropolitana, el primer día de distribución fue tranquilo. Cada municipio se coordinó con Carabineros y las FF.AA. ante la necesidad de resguardo. En el sector Brisas del Río, de Quinta Normal, por ejemplo, dos blindados Mowag Famae 8x8 y personal militar estaban dispuestos para evitar contratiempos. No los hubo.

La alcaldesa, Carmen Gloria Fernández, agradeció el operativo: “Esto va a permitir que los vecinos sigan en sus casas. Alcanza para 15 días de una buena alimentación. Esta caja es mucho mejor que la que podemos entregar nosotros”.

En Estación Central también hubo rostros felices. “En seis horas repartimos todo. Entre las 11 y las 17 horas. Hubo un trabajo de diseño logístico de mi equipo que sirvió. Dividimos todo con un jefe por zona. Incluso usamos scooters con energía limpia. El ánimo de la gente fue muy bueno, estaban muy agradecidos. Terminé feliz, aunque fue agotador”, puntualizó el alcalde, Rodrigo Delgado.

Cada municipalidad estableció sus propios mecanismos de control para la entrega. En Santiago, por ejemplo, los beneficiarios recibieron un documento similar a una guía de despacho. En Quinta Normal se le tomaba una fotografía a la cédula de identidad de la persona jefe de hogar.

Expectativas

Las demás comunas están a la espera de su turno. Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, dijo ayer que la mercadería no ha llegado aún, pero que “este domingo llegarán mil, y en total serán 14 mil, que deberían durar dos semanas. Finalmente, se alcanzará a 48 mil cajas, lo que abordaría un 90% de la comuna”. Detalló que se comenzará por sectores, como la población El Castillo, una parte de la villa Santo Tomás y El Roble, que son los zonas con más hacinamiento. Las canastas, además, serán distribuidas por camiones municipales y militares, directo en cada casa.

Claudio Castro, alcalde de Renca, sostuvo que “el gobierno planteó que el 70% de las familias serán beneficiadas, nos parece que se pueden generar expectativas. Finalmente, se harán las entregas en barrios más vulnerables, pero esto durará varias semanas”, indicó”.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, planteó que el municipio irá a buscar las cajas de su zona este fin de semana, las que serán distribuidas en barrios seleccionados. “Gran parte de la comuna estará incluida. El principal problema es logístico, para movilizarlas”, manifestó.