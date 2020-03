Los $ 47,3 millones que Javiera Blanco malversó de Carabineros, según el CDE

“El dinero de gastos reservados que se enviaban desde la Dirección de Finanzas a manos de la subsecretaria Javiera Blanco, puedo señalar que llegaban mensualmente. Yo veía el momento en que el capitán Ángelo Estay se los entregaba en las manos a la subsecretaria Javiera Blanco”. La frase es parte de la declaración del coronel (R) de Carabineros Enrico Danilo Navarrete. El exuniformado fue jefe de gabinete de la entonces Subsecretaría de Carabineros en 2007 y entregó su testimonio en la causa que lleva la fiscal Centro Norte Patricia Cerda por la presunta malversación de caudales públicos en los gastos reservados de Carabineros en el periodo 2006-2016.

El extracto de esta declaración está incorporada en la querella por los delitos de “malversación de caudales públicos y falsificación y/o uso de instrumento público falso”, que ingresó este jueves el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la causa en contra de la exministra de Justicia y exconsejera del CDE Javiera Blanco. Además de Blanco, la acción judicial incluye a otras 15 personas, entre las cuales están los exgenerales directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González y Bruno Villalobos.

Sobres a Blanco

La querella del CDE detalla que la entrega de dineros pertenecientes a gastos reservados de Carabineros “se realizó en dinero en efectivo, contenido en sobres de papel”. De 2006 a 2011, los pagos eran mensuales y luego, cuando llegó a la Dirección de Finanzas el general (R) Flavio Echeverría, “los sobres comenzaron a ser entregados trimestralmente”.

El CDE concluye que la exconsejera Blanco, “valiéndose de su calidad de subsecretaria de Carabineros recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, una suma total no inferior a $ 47.300.000”.

Para sustentar los dineros recibidos por Blanco, el CDE cita 15 declaraciones. El coronel (R) Ignacio Zúñiga testificó que “un funcionario de la Subsecretaría de Carabineros, entre 2006 y 2007, iba a buscar el dinero (...). Se le entregaba $ 1 millón y al reverso del documento de buena inversión firmaba la subsecretaria Javiera Blanco o bien su jefe de gabinete (...). Los gastos reservados le eran asignados en su calidad de subsecretaria de Carabineros, por instrucción del general Iván Whipple”. En otra declaración, esta vez del coronel (R) Fernando Pérez, se afirmó que a Blanco “se le entregaron dineros hasta el nombramiento de Carol Bown”. Esto, ya que “el general Whipple le dijo que no le asignara gastos reservados (a Bown), porque era ‘muy nuevita y se podía asustar’”. El testigo, Luis Tamayo, quien se desempeñó en la Subsecretaría de Carabineros entre 2005 y 2011, en tanto, declaró que “desde el Departamento IV se enviaba un sobre regularmente con dinero por concepto de gastos reservados a la subsecretaria de Carabineros. Me consta, porque cuando fui trasladado a esa subsecretaría fui, en varias ocasiones, a buscarlo al Departa- mento IV. Se trataba de un sobre de medio oficio, iba a nombre de la subsecretaria, recuerdo que le ponían solo un número afuera, además, al tocarlo se notaba que contenía billetes en su interior”.

Álex Casanueva, quien se desempeñó como elaborador de datos de Carabineros, declaró que “me llamó la atención un listado de distribución de gastos reservados en el que aparecía Javiera Blanco asociada a la Subsecretaría de Carabineros (...). Todos sabíamos en el departamento que el dinero de gastos reservados era para ella”.

La coronela (R) Lily Fuentes, quien trabajó en la subsecretaría entre 2006 y 2010, también entregó más detalles: “Era habitual que, por ejemplo, por causa del término de un seminario o para agasajar a una visita que venía del extranjero se planificaba una cena. Entonces, preguntábamos cómo se iba a pagar la cena y la subsecretaria Javiera Blanco respondía que con dinero de los gastos reservados”.

Este jueves, Blanco, a través de un comunicado, reiteró lo mismo que dijo cuando tuvo que declarar: “Nunca he recibido gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa”. La exconsejera agregó que “sin duda alguna, seguiré colaborando con la justicia para llegar a la verdad”. También añadió que “en los procesos en que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con todos los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido”.

Su comunicado terminó refiriéndose a su salida del CDE en 2018: “Quiero destacar que haber presentado mi renuncia al CDE en su momento, precisamente fue en la línea de la transparencia, para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias”.