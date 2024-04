“Los Trinitarios”: la banda criminal de origen dominicano que generó masivo operativo en toma de Cerrillos

Hasta Cerrillos llegaron esta mañana el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, para dirigir en terreno un masivo operativo en la toma “Nuevo Amanecer”.

Los detectives llegaron a eso de las 9.00 para realizar varias entradas y registros de domicilios. En una primera instancia, sin entrar en detalles, el fiscal Patricio Rosas dijo que se trataba de investigaciones en torno a la búsqueda de armas y drogas. “Nos encontramos constituidos en terreno, en la ejecución de entrada y registro emanada por el tribunal de garantía competente, estamos en la fase más operativa”, dijo el persecutor a eso de las 9.30.

Una hora más tarde, el fiscal Marcos Pastén detalló que el ente persecutor está detrás de “Los Trinitarios”, una banda criminal de origen dominicano, pero que también incluye integrantes de otras nacionalidades. Pastén dijo que se trataba de una investigación de “largo aliento”.

Los integrantes de los Trinitarios ocupaban la toma de Cerrillos para acopiar y distribuir droga. Eso sí, ocupaban empresas de fachada, como barberías, en otras comunas para efectuar el lavado de activos. De hecho, un grupo de policías llegó casi en paralelo hasta una barbería ubicada en Avenida 5 de abril con Aeropuerto, en Estación Central, para realizar diligencias.

“Se utilizaron diversas técnicas de investigación, se hicieron las vigilancias y las georreferenciaciones de los puntos para ingresar especialmente a la toma de Cerrillos. Por cuanto tomamos la decisión de hacer un trabajo multidisciplinario para investigar diversos delitos. Los delitos que estamos investigando, en términos generales, se trata de la Ley de Control de Armas, la Ley 20.000 (drogas), asociación ilícita para el narcotráfico y lavado de activos. Sin perjuicio de otros delitos flagrantes que puedan pesquisarse al momento del procedimiento”, dijo el fiscal Pastén.

Cerca de 1.000 policías llegaron a la toma de Cerrillos.

Por su parte, Cerna señaló que se decomisaron drogas y armas. En paralelo, indicó la PDI, se efectuaron operativos en el mismo contexto en comunas como Estación Central y en San Bernardo. En total, dijo Cerna, se tramitaron 120 entradas y registros de domicilios en 15 comunas de la capital.

Dicho asentamiento irregular, según los datos del municipio, cuenta con unos 14.000 habitantes. El 5 de marzo, la alcaldesa (s) de la comuna, Verónica Montecinos, denunció que habría un “cementerio ilegal” al interior del lugar. Al día siguiente, la Fiscalía Metropolitana Occidente anunció una investigación de oficio respecto al supuesto “cementerio ilegal”. Bajo ese marco, hoy, en busca de presuntas inhumaciones, arribaron varias máquinas retroexcavadoras y perros policiales.

La alcaldesa Lorena Facuse valoró el trabajo policial. “Agradezco que por fin fuimos escuchados”. Según dijo, no tenía antecedentes de la banda “Los Trinitarios”.

Fiscal nacional en la toma

¿Por qué llegó el fiscal nacional y el director de la PDI a la toma de Cerrillos? Cerna respondió: “No tiene nada de extraño que el Ministerio Público, quien dirige la investigación, y el director nacional de la PDI, que es el jefe máximo de las unidades investigativas, estén presentes. Es una manifestación de trabajo en conjunto, de que estamos trabajando todos por Chile. El fiscal nacional junto a los fiscales y el director nacional junto a sus detectives estamos apoyando a nuestra gente. Es un trabajo mancomunado. Esto no nos debe extrañar”.

Por su parte, el fiscal nacional dijo: “No hay un lugar en el territorio de la República al cual Estado el no pueda entrar a imponer la ley. No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, la PDI, la fiscalía, no puedan entrar para hacer cumplir la ley. Este esfuerzo es uno de muchos otros que seguiremos haciendo. Es simbólico y es muy importante. Por eso hemos venido con el director de la PDI”.

“Es, posiblemente, si nuestra memoria no nos falla, el procedimiento más grande que se ha hecho desde el inicio de la reforma de la justicia en la Región Metropolitana, considerando el despliegue de medios de la Policía de Investigaciones, el despliegue de oficiales de la PDI que se encuentran en terreno, la cantidad de fiscales de la Regional Metropolitana Occidente, el equipo de Protección de Víctimas, la cantidad de delitos que se están pesquisando, la cantidad de órdenes de detención, la cantidad de entradas y registros. Es el procedimiento más grande que hemos realizado”, expresó Valencia.