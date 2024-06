Madre de Franco Vargas cuestiona investigación de jueza Book e insiste en que llame a declarar a conscriptos que fueron dados de baja

Este sábado, Romy Vargas, madre del conscripto que falleció el 27 de abril pasado durante una instrucción militar en Putre, Franco Vargas, cuestionó la ausencia de diligencias claves en el caso de su hijo, llevado a cabo por la ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial, Jenny Book.

El pasado viernes, la jueza Book ordenó la exhumación del cuerpo de Franco Vargas -invocando el Protocolo de Minnesota- y la reconstitución de escena del caso. Sin embargo, Romy Vargas acusó que no le comunicaron formalmente de estas diligencias y cuestionó la investigación. Asimismo, insistió en que debe ser la justicia civil y no la militar la que lleve la indagatoria.

“Me enteré de que ella iba a pedir reconstitución de escena, pero con las personas que están en Huamachuco, que claramente sabemos que le mintieron al general (Javier) Iturriaga y también le han mentido a ella”, dijo este sábado en conversación con Mega.

En ese sentido, sostuvo que le han llamado la atención las declaraciones públicas de la jueza: “Ha dicho que ha encontrado todo bien en el regimiento, limpio, que a las personas las vio bien, siendo que no llamó a testificar a los niños que se dieron de baja que están aún con secuelas psicológicas y médicas. A ninguno de nosotros nos contactó para preguntarnos si reconstituir lo que pasó con mi hijo”.

“Aquí hay testigos, que llame a esos testigos, no a los que van a declarar a favor de ese regimiento. Súper inconsecuente su investigación. Y además dice a los medios que encuentra todo bien. Fue diez días después. Iban a arreglar la casa. Cuando yo tengo visitas, arreglo la casa”, agregó.

Junto con ello, aclaró por qué está en desacuerdo con que la exhumación se realice bajo la tutela de Book: “Claramente yo estaba en contra de la exhumación, pero por la gestión de ella, porque cuando yo estaba en contacto con la fiscalía civil, ellos se acercaron a contarme todos los pasos a seguir. Incluso, que iban a hacer la exhumación de mi hijo en conjunto con el Servicio Médico Legal y con un experto internacional. Se estaban preocupando de mí y de que iba a haber transparencia y confianza en el proceso. Pero esta señora no se ha acercado en ningún momento”.

“Quiero que me asegure que también va a tomar testimonios de los niños que están de baja. Ellos están mal, todavía con secuelas psiquiátricas. Hay un niño que se intentó suicidar esta semana. O sea cómo se le ocurre venir a decir a la prensa que todo está bien y todo limpio. Que dice que llevaron a Franco a la unidad de enfermería. ¿Qué enfermería, señora? Mi hijo quedó tirado, nadie lo socorrió”, cuestionó.

“Los que están en ese regimiento van a hablar super bien de todos esos comandantes, porque tienen miedo o los obligaron a decir eso. Porque nosotros supimos de hasta amenazas de muerte que tuvieron los niños que se dieron de baja. Entonces, no sé si fiarme de lo que haga Jenny Book, que ya dio su veredicto sobre la justicia militar, y en la justicia militar no hay condenas, no hay penas reales”.