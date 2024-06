Madre de joven chilena asesinada por compañero de departamento en Austria afirma que había “algo de él que no le gustaba”

Una joven chilena de 22 años que residía en Austria fue asesinada el 11 de junio de 2024 en su habitación, fue un hombre rumano, con quien compartía apartamento quien la atacó con un hacha. Su madre, Laura, recordó a la joven mientras se encuentra en el país europeo realizando trámites tras el homicidio de su hija.

Carla Antonia S. es descrita por sus cercanos como alguien trabajadora, tierna y alegre, hace ocho meses decidió viajar hasta Viena mediante la visa Working Holiday.

Su madre, en conversación con La Tercera, recordó el proceso, la estadía y el hecho que le quitó la vida a su hija. “El proceso lo hizo sola, porque yo no sabía mucho cómo era ese tema. Cuando trató de hacerlo en la fecha establecida no había ni un solo cupo, entonces empezó a revisar todos los días la página web hasta que se liberó un cupo”, indicó.

Dentro de ello, Laura relató que si bien a la joven le costó establecerse en un trabajo fijo, llegó hasta un restaurante que “le cambio la vida”. Además, contó que la búsqueda de un lugar para vivir también le apremiaba, después de pasar por dos lugares que tenían límite de tiempo, llegó hasta el apartamento ubicado en el distrito de Floridsdorf.

En este lugar, compartió departamento con un rumano de 26 años de nombre Eduard, con quien nunca hablaba más que para saludar por cortesía.

Su madre recuerda que después de un mes compartiendo vivienda, Carla le aseveró que “algo de él que no le gustaba, pero no sabía bien qué era”. Relató que le decía que ‘es como sucio, pero me da lata decirle algo porque no quiero tener problemas con él’”.

Carla S. (22)

El ataque a Carla

Fue la noche de 11 de junio, cuando Carla se encontraba en videollamada con sus compañeros de trabajo, que Eduard ingresó a la pieza atacándola con un hacha.

Los jóvenes llamaron a la policía, mientras se dirigían hasta el apartamento donde vieron al hombre rumano moviendo el arma homicida de un lado a otro. Por su parte, los oficiales se dirigieron a la escena y donde encontraron a la chica de 22 años en el piso de su habitación sin vida.

Asimismo, cuando Eduard divisó a la policía intentó atacarlo, siendo abatido en ese instante, para luego fallecer en el lugar.

Respecto a los posibles cargos Laura, madre de la joven cuenta que al hablar con la policía se le ha ido señalado que no hay mucho más que hacer, ya que el agresor murió.