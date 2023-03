Mauricio Tapia, director (s) del Senapred: “Aún no podemos levantar la emergencia, pero hay una buena evolución” de los incendios forestales

Más de 430 mil hectáreas quemadas, 26 fallecidos y 2.450 viviendas destruidas son las cifras que arrojó un nuevo balance de las autoridades sobre los incendios que afectan a la zona centro-sur del país desde los primeros días de febrero y que llevaron al director (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Mauricio Tapia, a confirmar que “desde el 2017 ha sido una de las catástrofes más significativas de nuestro país”.

Hace un mes las cifras oficiales ya daban cuenta de que la temporada se había transformado en la segunda más destructiva en la historia del país: el periodo actual lleva 437.849 hectáreas consumidas versus las 570.197 de 2017, cuando las llamas consumieron la localidad de Santa Olga y provocaron las muertes de 11 personas.

Pero el fuego ha amainado. Tapia cuenta que en los últimos días no ha sido necesario utilizar el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), pero destaca que desde los primeros días de febrero se utilizó en al menos 350 veces. “Sabemos que este periodo aún no termina, no podemos dar por levantada la emergencia, sin embargo, los números son totalmente favorables en lo que teníamos la primera semana de febrero versus lo que tenemos ahora la primera semana de marzo”, cuenta.

Tapia y Pablo Lobos, gerente de protección contra incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), informaron que “hay 25 incendios que están activos, concentrados principalmente en la región del Biobío y La Araucanía. Las condiciones más favorables nos han dado la posibilidad de controlar los incendios que nos mantuvieron bastante ocupados y preocupados la semana pasada, particularmente en el Biobío, (...) el llamado a la gente es continuar con la precaución para evitar la ignición de incendios forestales”.

La autoridad del Senapred añadió que “mantenemos hasta el momento solamente alertas roja en la región del Biobío y en la provincia de Malleco, en La Araucanía. Es una señal de que han tenido buena evolución”.

Tapia continuó entregando cifras: “Tenemos 26 personas fallecidas y presentamos nuestras condolencias (a su familia). Esta persona se encontraba en la región del Biobío y lamentablemente falleció en el transcurso de la semana”. Además, informó que hay 2.450 viviendas destruidas, 46 con daño mayor, 1.516 con daño menor y 514 en evaluación. “Esto deja 7.700 personas damnificadas” hasta ahora.

Respecto a los albergados, el director de Senapred informó que se mantienen “68 personas en tres albergues habilitados, dos en Ñuble y el restante en La Araucanía. Recordemos que la mayoría de los albergues han disminuido su atención debido también al inicio del año escolar”, aclaró.

En cuanto a las fuerzas que aún están desplegadas para el combate de los siniestros, Tapia sostuvo que “nos mantenemos aún con 3 mil personas de Conaf, Fuerzas Armadas y de empresas privadas trabajando en terreno, 130 bomberos locales, 2.978 efectivos militares, 320 carabineros, 493 de la PDI. Mantenemos 271 vehículos y maquinarias en combate terrestre y 139 aeronaves (...). La flota aérea y el personal terrestre está reforzado y esto va a continuar por los próximos días”.

También confirmó que la aeronave denominada Ten Tanker, que cuenta con un estanque con capacidad para 36.000 litros de agua, dejaba el país este lunes. No obstante, aún se encuentra apoyando la extinción de los incendios la aeronave llamaba Aero Tanker, modelo MD-87, que tiene una capacidad para cargar 11.300 litros de líquido retardante.

Tapia dio otra buena señal para los días venideros: “La Dirección Meteorológica de Chile nos informa que para esta semana no se proyectan avisos meteorológicos o eventos de altas temperaturas extremas, ya que las temperaturas estarán bajo los 30 °C en Biobío y La Araucanía, lo cual es una buena señal” para seguir trabajando.

Dicha información fue confirmada por la climatóloga de la Dirección Meteorológica de Chile, Edita Amador, quien enfatiza en que “el 8 (de marzo) disminuye el riesgo de incendios forestales porque vamos a estar con temperaturas inferiores a los 29° y luego el 9 vamos a tener un sistema frontal de Ñuble hacia el sur”.

Amador añade que desde el viernes en adelante se podrían volver a registrar temperaturas por sobre los 30 °C, humedad y viento, por lo que del Biobío hacia el norte podrían darse situaciones que gatillen incendios forestales.