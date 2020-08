“Me duele el error cometido”: Bellolio responde tras equivocada invitación en Twitter para debatir sobre supuesta “condición” de la homosexualidad

“¿La homosexualidad es una condición o se trata de una orientación sexual? queremos leerte”. Esta invitación, errada en lo conceptual, fue realizada a través de Twitter por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, entidad perteneciente al Ministerio Secretaría general de Gobierno.

¿Por qué errada? Porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no es una enfermedad mental y, por ello, no es una “condición”. O en palabras de la propia OMS, “la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no se puede considerar como una condición patológica”.

Es decir, la pregunta de la discordia partió mal y terminó peor dadas las críticas que accarreó. Una de ellas las entregó la asesora legislativa Constanza Valdés: “El famoso observatorio de participación ciudadana de Segegob, no se le ocurrió nada mejor que publicar una pregunta abiertamente ‘lgbtifóbica’ y volviendo a la patologización de la orientación sexual. Un asco y vergüenza de gobierno que siempre hemos sabido que no le importamos”.

Por este motivo, el Observatorio de Participación Ciudadana retiró la pregunta y ofreció “disculpas a quienes se hayan sentido afectad@s”. Además, incluyó la voz de un experto para explicar por qué la homosexualidad es una orientación y no una “condición”.

Quien también tomó la palabra fue el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio: “Hace una semana asumí como ministro, y uno de mis principales objetivos es que nadie sea discriminado en razón de su origen, raza u orientación sexual, así como promover una cultura que se enriquece con la diversidad y la inclusión. Me duele el error cometido”.

“En mi trayectoria parlamentaria siempre impulsé las causas de la dignidad y la diversidad. Hoy reafirmo personalmente mi compromiso y el de nuestro Gobierno”, cerró.