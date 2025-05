Mineduc intensifica gestiones y agenda por FES, incluido un esperado cara a cara con rectores de universidades privadas

Mientras en el Congreso avanza la discusión por el proyecto del gobierno que deja atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), el Ejecutivo, a través del Mineduc y con apoyo de otras carteras, intensifica su puesta en escena, las gestiones y su agenda. Todo, dicen entendidos, meticulosamente calculado. El timing no es casualidad, con miras a empujar quizás si la propuesta de ley más relevante que le queda a un Ejecutivo que nació, justamente, en las manifestaciones estudiantiles.

Y aunque el trabajo sobre la propuesta ha marcado toda la gestión de este gobierno, lo cierto es que ahora que ya fue aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara y este miércoles comenzó a discutirse en la misma instancia, pero de Hacienda, casi en paralelo el gobierno apuntaló su ofensiva.

Lo primero que hizo en el último mes fue lanzar una serie de ‘Diálogos Ciudadanos, Hacia un nuevo Financiamiento de la Educación Superior #FES”’ a nivel país, organizado por la División de Organizaciones Sociales de la Segegob a cargo de Ignacio Achurra junto al Mineduc. La idea del Ejecutivo es bajarle a la ciudadanía los alcances del proyecto. “Informaremos sobre este proyecto de ley que busca además poner fin al CAE por el bienestar de las familias y con responsabilidad fiscal, pilares para el futuro de la educación", explicó la Subsecretaría de Educación Superior al respecto. De este tipo de instancias ya se han desarrollado más de diez en distintos rincones del país y han participado diversas autoridades, como el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, o algunos seremis, como la vocera de gobierno en Los Lagos, Danitza Ortíz, o Carlos Benedetti, con el mismo cargo en Biobío. También Raquel Solar, seremi RM de Educación.

Pero quizás si una de las citas más esperadas sobre FES que ha tenido el gobierno hasta aquí es con los rectores de universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch). Son quienes más han puesto en alto sus críticas a la iniciativa. Y si bien la reunión del 30 de abril no era para hablar exclusivamente del FES, sino que también de los aranceles regulados, lo cierto es que el tema sí se tocó entre el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y los rectores Santiago González (U. Central y presidente de la Corporación de Universidades Privadas), Pilar Romaguera (U. de las Américas) y Juan Eduardo Vargas (U. Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior), con quien Orellana almorzó previo a la reunión para hablar de este y otros temas.

Los timoneles de casas de estudios no salieron contentos de la cita. Dicen que se han juntado varias veces y que ninguna de sus observaciones ha sido considerada. La reunión, señalan quienes conocieron de su tenor, se dio en términos correctos, “pero se dijeron las cosas pan pan, vino vino”. ¿Y qué se planteó? Los rectores insistieron que, de adherirse al FES, no quieren que se les controle la admisión, que no se elimine el copago para los deciles 9, 8 y 7, y que los estudiantes no paguen más que el costo real de la carrera.

Ahí, señalan otros entendidos, el subsecretario les confirmó algo que ya se ha venido adelantando: que las indicaciones que ataquen los puntos más críticos del proyecto -copago o forma y tiempo de retribución, entre otras- serán ingresadas en el Senado estratégicamente. “Como no tienen ahí los votos, será una forma de negociar el apoyo”, dicen en el entorno de los rectores.

“Tuvimos una reunión muy franca y sincera, hicimos presente que en la elaboración del FES sentimos que no han sido consideradas nuestras preocupaciones. Hemos hecho varias observaciones y tenido hartas reuniones y no hemos visto nada de eso reflejado. El FES puede generar un problema mayor y, si a eso le sumamos que acaban de salir los aranceles regulados, que son los que se van a usar en el FES, las universidades privadas tendrán un perjuicio significativo porque los parámetros benefician a las universidades del Estado y del Cruch”, se extiende el rector González.

Del mismo modo, tras la cita el exsubsecretario Vargas dijo que “la sensación es agridulce. Por una parte, se nos invita a iniciar una conversación tendiente a mejorar el proyecto del FES y en eso la subsecretaría nos ha manifestado que tiene el mayor interés en avanzar rápidamente en esta tramitación, que entiende que no tiene los votos necesarios para aprobarlo y, en ese contexto, se abre a que conversemos sobre modificaciones, mejoras, que eventualmente aseguren su aprobación”. Sin embargo, sumó, también hicieron “un contrapunto con relación a otros temas, particularmente con aranceles regulados”.

Como sea, lo cierto es que desde antes también ya hubo otras señales de que el Ejecutivo va con todo por el FES, al menos comunicacionalmente. Y es que terminar el mandato sin eliminar el CAE sería un duro golpe. Así se tiene asumido internamente. El 3 de abril, por ejemplo, el subsecretario Orellana participó en la décima Conferencia Anual del Centre for Global Higher Education (CGHE) en la Universidad de Oxford, donde dio a conocer el proyecto de ley. “Es muy importante para nosotros porque permite poner en debate técnico, a nivel internacional, las propuestas de reforma que estamos haciendo para modernizar el sistema de educación superior y, en especial, su sistema de financiamiento”, señaló tras la instancia.

Si incluso las publicaciones en redes sociales de distintos estamentos del gobierno dando a conocer detalles del FES se han visto con mayor recurrencia. Ahí se puede ver, por ejemplo, al mismo Orellana explicando en un video las diferencias entre el CAE y el nuevo sistema.

Asimismo, el 24 de abril se realizó el seminario internacional ‘Desafíos para la construcción de un nuevo horizonte en educación superior’, organizado por la Subsecretaría de Educación Superior y el Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior. En esa instancia realizó la charla central la académica de la Universidad College London, Lorraine Dearden, quien presentó resultados preliminares de su estudio sobre el proyecto.

“Estamos teniendo diferentes espacios de trabajo para intercambiar posturas con las distintas actorías del sistema de educación superior. Lo que podemos recoger de todas ellas es que hay un consenso en terminar con el CAE, y en el plan de reorganización y condonación de las deudas, y en que tenemos que alcanzar acuerdos y soluciones que sean sostenibles en el tiempo”, dice sobre el trabajo de estas últimas semanas el subsecretario Orellana, quien suma que como Ejecutivo les parece “fundamental informar a la ciudadanía sobre los alcances positivos de esta propuesta”, en referencia a los diálogos ciudadanos.