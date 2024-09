Ministro Cordero: “Sería injusto no reconocerle al general Yáñez el rol que ha cumplido”

En una entrevista matinal con Desde la Redacción de La Tercera, este miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ante su formalización y explicó los fundamentos del criterio del Ejecutivo que apunta a que autoridades que enfrenten este tipo de procesos deben dejar su cargo.

“Yo simplemente haría una precisión. La precisión tiene que ver con el cargo directivo. Yo no quiero focalizarlo en el caso del general Yáñez. Porque el criterio se refería a cualquier funcionario del Estado que está en una posición directiva de confianza. Y esa es la posición del Ejecutivo respecto a esa situación. Por cierto, la dimensión penal siempre es distinta del otro tipo de dimensiones y yo creo que cruzar esas dos cosas a veces puede generar opiniones distintas. Pero la posición del Ejecutivo tiene que ver fundamentalmente con eso. Esa es la razón que está detrás del criterio que ha definido el gobierno”, indicó el ministro.

En noviembre Yáñez termina formalmente su periodo frente a la institución, que comenzó en 2020, tras la renuncia de Mario Rozas.

“Creo que sería injusto no reconocerle al general Yáñez la dirección y el rol que ha cumplido en, no solo recuperar la confianza en Carabineros en términos públicos, de la población, sino que también en el conjunto de medidas que han estado vinculadas a modificaciones operativas y a otro tipo de aspectos en lo que significaba la modernización de Carabineros. Sería injusto, en mi opinión, no reconocerle ese trabajo al general Yáñez”, aseguró el ministro de Justicia.

Yáñez debería ser formalizado el 1 de octubre. La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte Ximena Chong investiga al uniformado por su rol como jefe de Orden y Seguridad en el contexto del estallido social. El Ministerio Público acusa al general de responsabilidad de mando en los delitos de subalternos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019 y se le imputan delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio por 1.386 casos.