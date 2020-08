Ministro Pérez por libertad condicional de principal sospechoso del caso Ámbar: “Los tribunales de justicia tienen que estar a la altura”

Ayer jueves, personal de la Policía de Investigaciones halló el cuerpo de la menor Ámbar Cornejo -quien había estado desaparecida los últimos días- en la casa de su madre en Villa Alemana.

Por dicho motivo, el padrastro de la menor, Hugo Bustamente, fue detenido por personal policial y además enfrentará cargos por el delito de homicidio calificado por parte del Ministerio Público. Especial énfasis se hizo en la situación del principal sospechoso, quien había accedido al beneficio de libertad condicional luego de salir del régimen carcelario tras 11 años de reclusión, a pesar que había sido condenado a 27 años por un doble homicidio en 2005.

Respecto a este caso, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que “quiero felicitar a la Policía de Investigaciones por el caso que ha conmocionado al país en estas últimas 24 horas. Una policía eficiente y eficaz puede resolver un crimen atroz, que además ha dejado al desnudo cómo, para la ciudadanía y el gobierno es inaceptable que un asesino que ha cometido dos crímenes esté en libertad”.

“Creo que compartimos el criterio de todos los chilenos, que nos parece que ese elemento es algo inaceptable e incomprensible. Esperamos que se apliquen los temas a los beneficios carcelarios, los temas de las libertades provisionales con un mayor rigor. Y particularmente escuchando a los organismos especializados, en este caso específico, en Gendarmería”, añadió el secretario de Estado.

Posteriormente sostuvo que “el profesionalismo de nuestras policías ayuda, colabora y es importante, pero no hay duda que los tribunales de justicia y quienes aplican estas medidas tienen que estar a la altura, más aún, cuando Gendarmería, en un informe muy preciso, estableció con claridad que era absolutamente inconveniente. Y creo que en esa falta de diligencia hemos perdido una vida preciosa”.

“No hay duda que quien ha asesinado a dos personas, que tiene un informe desfavorable de Gendarmería, a mí me parece que, cualquiera sea el que tome la decisión, es una decisión que no debió haberse llevado a la práctica”, sentenció Pérez.

Finalmente señaló que “nosotros somos respetuosos de los fallos judiciales, pero sin duda como todo chileno tenemos el derecho a emitir opiniones y esperamos que este ejemplo dramático, que tiene destrozada a una familia y tiene impactada a la sociedad, sirva para que actuemos con mucho más rigor y más diligencia en decisiones tan importantes que tienen efectos años después”.