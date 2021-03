Ministro Rodrigo Delgado dice que opción de trasladar estatua de Baquedano “se puede evaluar” tras ataque incendiario

“Estamos presentando las querellas correspondientes”, expresó esta tarde el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre los incidentes de este viernes en donde la estatua de Manuel Baquedano fue quemada (lee la nota del ataque a la estatua de Baquedano).

Al respecto, Delgado manifestó en La Moneda que “los que creen que porque no les resulta la convocatoria tienen que quemar una estatua... esa estatua representa al soldado desconocido, que dio su vida en la Guerra del Pacífico”.

“No le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile. Que no hagan grandes sacrificios. Lo único que les pedimos es que no destruyan Chile. Y algunos no son capaces ni de cumplir con no destruir Chile”.