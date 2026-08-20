Minsal amplía alerta sanitaria a las regiones de Tarapacá y Antofagasta tras afectaciones por el sistema frontal

El Ministerio de Salud anunció esta jornada la ampliación de la alerta sanitaria decretada por emergencia hidrometeorológica inicialmente para Atacama y Coquimbo, a las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Esto, detallaron, con el objetivo de contar con las “herramientas necesarias” para responder de manera ágil y robusta a las afectaciones provocadas tras el sistema frontal que azotó la zona.

De acuerdo al Minsal, la ampliación de la alerta se realiza tras constatar que el sistema frontal dejó zonas aisladas y problemas de conectividad, lo que puede impactar en la derivación y acceso a los servicios de salud de la población. Sumado a esto, existen interrupciones de servicios básicos, así como infraestructura de salud dañada.

Según detalló la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro. la alerta “permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos entre otras medidas”,

Senapred informó por su parte que tanto en Tarapacá y Antofagasta, hay albergues operativos donde la autoridad sanitaria local está resguardando el buen estado de salud de la esta población.

Recomendaciones para la población de las zonas afectadas

La autoridad sanitaria además entregó recomendaciones a la población de las zonas afectadas especialmente relacionadas con el consumo de agua potable, limpieza de viviendas afectadas por barro y exposición a aguas servidas.

En ese sentido es importante que las labores de limpieza y desinfección de las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con desechos o aguas servidas consideren las siguientes recomendaciones.

Consumo de agua:

Prefiera agua proveniente de la red pública, embotellada o distribuida por camiones aljibe o estanques dispuestos por la empresa sanitaria o la municipalidad en el marco de la emergencia.

El agua que se distribuye a través de camiones aljibes o estanques se puede consumir directamente, pero como medida de refuerzo, se recomienda hervirla.

Si no dispone de agua potable, hiérvala por al menos 1 minuto. Déjela enfriar y almacénela en recipientes limpios y con tapa.

Si no puede hervir el agua, desinféctela con cloro. Agregue 10 gotas de cloro doméstico sin aroma por cada litro de agua. Espere 30 minutos antes de consumirla. El agua debe tener un leve olor a cloro; si no lo tiene, repita la dosis y espere otros 30 minutos.

Desinfectar viviendas: