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    Minsal amplía alerta sanitaria a las regiones de Tarapacá y Antofagasta tras afectaciones por el sistema frontal

    La ampliación de la alerta se realiza tras la constatación de zonas aisladas y problemas de conectividad, las que pueden impactar en la derivación y acceso a los servicios de salud de la población, así como también infraestructura de salud dañada.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El Ministerio de Salud anunció esta jornada la ampliación de la alerta sanitaria decretada por emergencia hidrometeorológica inicialmente para Atacama y Coquimbo, a las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

    Esto, detallaron, con el objetivo de contar con las “herramientas necesarias” para responder de manera ágil y robusta a las afectaciones provocadas tras el sistema frontal que azotó la zona.

    De acuerdo al Minsal, la ampliación de la alerta se realiza tras constatar que el sistema frontal dejó zonas aisladas y problemas de conectividad, lo que puede impactar en la derivación y acceso a los servicios de salud de la población. Sumado a esto, existen interrupciones de servicios básicos, así como infraestructura de salud dañada.

    Según detalló la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro. la alerta “permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos entre otras medidas”,

    Senapred informó por su parte que tanto en Tarapacá y Antofagasta, hay albergues operativos donde la autoridad sanitaria local está resguardando el buen estado de salud de la esta población.

    Recomendaciones para la población de las zonas afectadas

    La autoridad sanitaria además entregó recomendaciones a la población de las zonas afectadas especialmente relacionadas con el consumo de agua potable, limpieza de viviendas afectadas por barro y exposición a aguas servidas.

    En ese sentido es importante que las labores de limpieza y desinfección de las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con desechos o aguas servidas consideren las siguientes recomendaciones.

    Consumo de agua:

    • Prefiera agua proveniente de la red pública, embotellada o distribuida por camiones aljibe o estanques dispuestos por la empresa sanitaria o la municipalidad en el marco de la emergencia.
    • El agua que se distribuye a través de camiones aljibes o estanques se puede consumir directamente, pero como medida de refuerzo, se recomienda hervirla.
    • Si no dispone de agua potable, hiérvala por al menos 1 minuto. Déjela enfriar y almacénela en recipientes limpios y con tapa.
    • Si no puede hervir el agua, desinféctela con cloro. Agregue 10 gotas de cloro doméstico sin aroma por cada litro de agua. Espere 30 minutos antes de consumirla. El agua debe tener un leve olor a cloro; si no lo tiene, repita la dosis y espere otros 30 minutos.

    Desinfectar viviendas:

    • Eliminar elementos que estuvieron en contacto con las aguas servidas y/o barro, porque contienen microbios, bacterias y virus de riesgo para la salud.
    • Mantenga a los niños lejos del área, hasta que se haga la limpieza.
    • Protéjase usando guantes de goma, calzado de suela dura y protección para los ojos.
    • Lave frecuentemente sus manos con agua potable; o agua previamente hervida y fría; y jabón.
    • Elimine el barro, materiales difíciles de limpiar como alfombras y juguetes con relleno, como, por ejemplo, peluches.
    • Realice la limpieza del patio, eliminando todos los residuos sólidos que quedaron en la superficie.
    • Use una taza de cloro diluida en 10 litros de agua potable. Aplique esta mezcla a utensilios de cocina y de limpieza, tales como mopas, trapeadores, escobas y escobillones.
    Más sobre:NacionalSistema frontalTarapacáAntofagastaMinsalMinsterio de Salud

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