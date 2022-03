Monsalve por término del Estado de Excepción en Macrozona sur: “El gobierno ha tomado decisiones que permiten mejorar las capacidades de las policías para garantizar la seguridad que merece todo chileno”

Este sábado, finaliza el Estado de Excepción en la Región de La Araucanía y Región del Biobío, medida impulsada por el exgobierno de Sebastián Piñera durante seis meses.

La décima prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona sur fue aprobada el pasado 8 de marzo en la Cámara de Diputados. Pero tras el cambio de mando, el gobierno de Gabriel Boric decidió no continuar con la medida.

Así, durante esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al Estado de Emergencia, “hoy estamos en un día bastante particular, hoy día termina el Estado de Excepción, como ustedes ya saben el Presidente de la República Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este Estado de Excepción, pero eso no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile y por supuesto quienes viven en la Región de la Araucanía y en la Región del Biobío que es donde termina el Estado de Excepción y ese trabajo con la PDI y Carabineros, por lo tanto, se han tomado una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir una labor tan importante en una democracia”.

En medio de su visita a la Región de la Araucanía para llevar a cabo una reunión con el comité policial de la zona, fue consultado por las medidas que seguirán para enfrentar los hechos de violencia en la región, ante lo cual Monsalve sostuvo que no entregaría detalles, pero que “claramente hemos buscado fortalecer dotación de personal, fortalecer las capacidades operativas en materia de equipamiento y también esto implica disponer de estrategias policiales que permitan cumplir con la tarea de garantizar la seguridad en la Región del Biobío y la Región de la Araucanía”.

Respecto al trabajo que ha realizado en la Macrozona Sur, el subsecretario recalcó la “oportunidad de conversar” y que seguirá sosteniendo el diálogo “con las autoridades políticas de la región, con alcaldes, con el gobernador regional, con parlamentarios de la región, siempre hay preocupación, es natural que haya preocupación, hay hechos de violencia en la Región de la Araucanía y hechos de violencia en la Región del Biobío que generan preocupación y una sensación de inseguridad, pero creo que hemos tenido buenos diálogos y hemos entregado antecedentes serios de que el gobierno efectivamente ha tomado decisiones que permiten mejorar las capacidades de las policías para garantizar la seguridad que merece todo chileno”.