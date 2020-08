Padre de Ámbar: “Tiene que caer la mamá”

Ulises Cornejo, padre de Ámbar, la joven de 16 años que fue asesinada presuntamente por la pareja de su madre en Villa Alemana, insiste en que la progenitora de la menor, Denis Llanos, actuó como cómplice del victimario e hizo un mea culpa por no haber peleado con mayor fuerza la tutela de su hija en el pasado.

Aunque la madre de Ámbar se mantiene en calidad de testigo en la investigación, Ulises Cornejo dijo a 24 Horas estar seguro de la participación de la mujer en el homicidio de su hija, y por lo mismo su defensa presentó una querella por encubrimiento en contra de la mujer.

En su relato, califica a Denis Llanos como “una persona agresiva, muy agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono con ella”.

Cornejo aseguró que “ella es cómplice totalmente, 100% cómplice” de Hugo Bustamante Pérez, el presunto victimario de Ámbar que este lunes fue formalizado por violación, femicidio e inhumación ilegal. Basa sus dichos en el silencio que mantuvo la mujer desde la desaparición de su hija el pasado 29 de julio.

“Tiene que caer la mamá y si no, la familia de este tipo (Bustamante) igual, todos en esa casa. El terreno es muy chico, imposible que no hayan visto nada, no sé qué pasaba por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía”, afirmó.

Mea culpa

Asimismo, Cornejo manifestó que aunque mantenía contacto diario con Ámbar por teléfono o redes sociales, y que le mandaba una pensión mensual a su madre para sus gastos, podría haber hecho más para logra la tutela de la joven.

Al respecto, afirmó que aunque estuvo ausente en los primeros años de vida de la menor, actualmente mantenía contacto con Ámbar y -sabiendo que su hija se había trasladado a la casa de una tutora informal, pensaba llevarla a vivir con ella a Antofagasta.

“(Podría) habérmela traído apenas dejó a la mamá, habérmela llevado, sin haberle preguntado, quizás haber sido más autoritario en ese aspecto”, manifestó

“Podría haber sido más proactivo como padre”, manifestó Cornejo, quien sostuvo que en 2012, cuando en tribunales le entregaron la tutela de Ámbar, pero meses después se la devolvieron a su madre, podría haber puesto más energía en mantener la tuición de su hija.