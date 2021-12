Para hacer frente a Ómicron, la nueva variante del coronavirus que tiene en alerta al mundo ante su posible alto nivel de propagación frente a sus 32 mutaciones, el ministro de Salud Enrique Paris dio a conocer hoy que han decidido comprar exámenes específicos para su detección en el aeropuerto a los pasajeros que lleguen al país.

Si bien con el protocolo de Frontera Protegida todos los pasajeros deben presentar una PCR negativa previo al embarque hacia Chile y también realizarse otra PCR al llegar a nuestro país, si vienen de ciertos destinos que ya cuentan con casos de esta variante, se priorizará la toma con este test.

“Vamos a comprar una PCR específica para el aeropuerto que es capaz de detectar la proteína S que es la que está actuando como punta de lanza con este virus - o mejor dicho, que el virus utiliza como punta de lanza - y vamos a reactivar nuestros contactos con todos los laboratorios universitarios para avanzar en la secuenciación. Hemos restablecido la PCR de entrada, y mientras no se aclare la situación vamos a mantener esa política de Frontera Segura”, aseguró el titular de Salud.

Este examen, detalló, es una PCR que permite detectar “con alta índice de sospecha” la posibilidad de que sea la variante Ómicron. “Por lo tanto cuando se detecte ese tipo de variante en algún pasajero, evidentemente que la cuarentena va a ser más estricta, va a haber que ubicar rápidamente a sus contactos, se harán exámenes a todos los contactos, y se tratará de secuenciar el virus”.

De esta forma, añadió, se priorizará esta PCR “a los pasajeros que hayan estado en África en general, o que hayan tenido una escala (...) va a depender también de la cantidad de PCR que podamos comprar, pero inicialmente nos vamos a dedicar a detectar aquellos pacientes que han hecho una escala o que provienen de países que ya tienen Ómicron”.

Hay que recordar que el pasado lunes el Gobierno anunció la prohibición de ingreso de extranjeros no residentes de siete países por la variante Ómicron y además la postergación de la apertura de pasos terrestres.

Efectividad de las vacunas frente a Ómicron

En cuanto a si existen novedades de cómo actúan las vacunas frente a esta nueva variante, Paris indicó que todavía no se sabe sobre su efectividad ni tampoco sobre la transmisibilidad que puede tener este virus, pero que según indicó la Organización Mundial de la Salud, en dos o tres semanas más se tendrían más información tras los estudios que ahora se está realizando.

“La información que tengo hoy día y que me llegó de Israel, y agradezco a la embajadora de Israel, es que la mayoría de las personas que se han enfermado - esto es un llamado de alerta para los que no se han vacunado - son personas que no se han vacunado y que estaban viajando desde Sudáfrica a Europa, o Israel en este caso”

“Las personas que se han vacunado, que tiene dos dosis, o incluso que tienen tercera dosis como lo estamos avanzando en Chile enormemente, tienen en general hasta el momento una evolución leve”, destacó.

Por otra parte, el ministro Paris también destacó la labor que ha hecho Sudáfrica tras detectar esta variante en su territorio, pues “rápidamente dio información, ha querido colaborar”.

“Y obviamente que ellos a veces se sienten maltratados cuando les bloquean algunas actividades, por lo tanto nosotros también comprendemos y lo dijimos a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que ser mas justos con todos los países, tenemos que ser mas colaborativos, tenemos que trabajar sobre todo en aquellos países que tienen baja tasa de vacunación porque esta variante probablemente va a producir enfermedad en países con baja tasa de vacunación y ahí tenemos que trabajar todos juntos”.

“Nadie estará a salvo hasta cuando todos estemos a salvo, eso es lo que nosotros predicamos como frase paradigmática, en el sentido de que debemos trabajar en conjunto todos los habitantes del mundo”, concluyó.