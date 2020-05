Presidenta del Colegio Médico Metropolitano y la situación del Hospital San José: “Vamos a hacer lo que se pueda, con lo que se tiene”

La presidenta del Colegio Médico Regional Santiago, Natalia Henríquez, quien trabaja en Hospital San José, de Santiago, analiza la situación del complejo asistencial, que ha tenido una alta demanda en la última semana de pacientes con Covid-19. De hecho, señala que hay ambulancias con pacientes con coronavirus que deben aguardar horas para poder ingresar al recinto.

-¿Qué diagnóstico hace usted sobre la situación del hospital, con la alta demanda que tiene?

Hay que recordar que hace un año hemos denunciado que el hospital está con falta de infraestructura y por eso pedimos un hospital para el área norte. Ya no hay cupos para pacientes críticos y se están reconvirtiendo camas de complejidad media a crítica, pero ese proceso no ha terminado. No hay suficiente capacidad para recibir a los pacientes, por lo que el hospital ha debido sacarlos a otros centros asistenciales. Entonces, el flujo es lento.

-¿Es efectivo que haya largos tiempos de espera de pacientes con Covid-19 en ambulancias?

Los tiempos de espera de las ambulancias para dejar a pacientes han aumentado mucho, porque los flujos en la urgencia están siendo lentos. Se requiere aumentar la complejidad de las camas y para eso se necesita personal capacitado en pacientes críticos. No es llegar y abrir más lugares sin funcionarios especializados.

-¿Qué factores inciden en que la atención a estos pacientes no sea rápida?

Esto sucede porque necesitamos que se abran más camas en toda la red, incluyendo los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. No podemos trasladar a los pacientes que están internados (por diversas patologías) a otros lugares (para liberar camas). Tal vez debiéramos sincerar a la población que no podremos darle toda la atención con la calidad y seguridad que se necesita. Vamos a hacer lo que se puede, con lo que se tiene.

-¿El recinto tiene camas críticas y ventiladores mecánicos disponibles?

En los espacios destinados a ventilación, están un 100% copados hace más de una semana. Además, llegaron más ventiladores, pero el tema es dónde ubicarlos y qué personal los usará. No ha habido personal especializado para manejarlos. Los pacientes que reciben ventilación requieren una atención especial, por lo que no solo se necesitan máquinas, sino que personal destinado a su cuidado.

-¿Ha habido brotes entre los funcionarios del hospital?

A estas alturas debería haber un formato único donde se libere información sobre los funcionarios en cuarentena. El hospital partió con un brote en la urgencia y ahora tiene (brotes) entre los técnicos paramédicos. Todo el personal de salud está expuesto, sobre todo quienes atienden Covid-19. Los profesionales no se sienten que están atendiendo con los elementos de protección personal adecuados a los pacientes con coronavirus. Necesitamos seguridad, porque no queremos enfermarnos.