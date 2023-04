Presidente Boric califica de “mala idea” estado de excepción en la RM: “No nos quedemos pegados en el enfrentamiento por la herramienta”

Como una “mala idea”. Así calificó esta mañana -en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2023- el Presidente Gabriel Boric a la solicitud de decretar un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana, a raíz de la crisis de seguridad pública y el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en menos de un mes.

“No nos quedemos pegados en el enfrentamiento por la herramienta, busquemos resultados, escuchemos la evidencia”, fue la solicitud del Presidente Boric cuando abordaba en su exposición ante los empresarios los desafíos de seguridad que enfrenta su gobierno.

La presión por la medida aumentó desde el último ataque a funcionarios policiales en la capital, donde tres carabineros resultaron baleados en el sector Los Quillayes de La Florida tras acudir a un procedimiento por drogas. Afortunadamente, no se produjeron lesiones graves.

No solo desde la oposición han empujado la solicitud, sino que también autoridades como el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, entre otros, habían extendido la petición a raíz del asesinato al suboficial Daniel Palma, mártir número 1.233 de Carabineros.

“Hay quienes nos dicen que la solución al crimen organizado es decretar estado de excepción en la RM, yo digo que eso es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras propias casas. Tenemos que recuperarlos, aumentarlos y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos que son honestos y trabajadores, no restringirlas”, remarcó Boric.

En su alocución, el jefe de Estado también abordó la crisis de las policías y aseguró que muchas de las falencias se habían arrastrado por años. “Si bien hoy es nuestra responsabilidad como gobierno, y en esto no le vamos a hacer el quite, la crisis de la policía venía de antes y no fue el resultado solo de excesos discursivos, ni menos que hayamos alzado la voz frente las vulneraciones a los DDHH que se produjeron el contexto del estallido social, de lo cual no podría arrepentirme jamás”, fue enfático Boric.

Además, se refirió a la carta enviada por la esposa del mártir de Carabineros, Álex Salazar, asesinado en un procedimiento policial cuando fiscalizaba a un vehículo en Concepción. “‘Las familias de Carabineros necesitamos hechos y no palabras’, me escribió de manera desgarrado la viuda el cabo Álex Salazar y quiero decirle a ella, a toda la institución y a todo Chile que en eso estamos, en hechos y no palabras”, reiteró el Mandatario.