Presidente de Fedesur advierte que pueden estar “un mes” detenidos en las carreteras y que “el ministro del Interior será el culpable si no hay pan y combustible”

“El ministro nunca estuvo en una reunión con nosotros. Lo que dijimos ahora es que rechazamos lo que hicieron los asesores, porque no lo consideramos justo, son migajas los que nos ofrecen a los camioneros. Él ha hecho poco por los camioneros”.

Así reaccionó esta tarde José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) -en diálogo con La Tercera- a los dichos del ministro del Interior, Víctor Pérez, durante esta jornada. El secretario de Estado calificó como un “error” que el gremio de transportes rechazara la ultima oferta realizada por el gobierno para deponer el paro que ya se prolonga por 5 días.

“Que no venga a decir ahora que los culpables somos los camioneros, si el culpable es el gobierno. Él es ministro del Interior y Seguridad Pública. ¿Y de cuál seguridad pública me habla?”, aseguró Villagrán a este medio.

El dirigente también se refirió a los últimos dichos de diferentes personeros de gobierno y del Mismo Presidente, Sebastián Piñera, en torno a no permitir que se corte el suministro y que se violente la ley o el Estado de derecho.

“El Presidente nos amenaza y nosotros no somos los delincuentes”, sostuvo el dirigente de la Fedesur. Y agregó que “nosotros no hemos hecho nada malo. Aquí no se ha quebrado ninguna ampolleta”. Para afirmar, consultado por los cortes de ruta esporádicos que se han visto, que “aquí no se ha cortado nada”

Consultado sobre los pasos a seguir en caso de que el ministro del Interior no se siete a conversar con ellos, tal como lo exigieron hoy, Villagrán afirmó que “nosotros trabajamos todos los días en la carretera. ¿Qué hemos hecho hoy? Nos hemos estacionado en la berma. Tenemos nuestras cabinas que son nuestras casas, ahí comemos y dormimos. Y podemos estar un mes aquí. Pero en un mes, ¿qué le va a pasar al señor ministro? Va a tener que comenzar él a trasladar mercadería, porque no van a haber camiones que le trabajen. ¿Después nos echarán la culpa a los camioneros cuando no haya pan? El ministro del Interior será el culpable si no hay pan y combustible. Porque él debe darnos soluciones. Debería estar a la siga nuestra para llegar a un acuerdo. Si yo fuera ministro del Interior ya habría llamado a los dirigentes para que fueran a mi oficina y solucionar el problema”.

“Nosotros los camioneros vivimos en la carretera, hoy solo estamos estacionados. Sabemos que estamos perdiendo plata, pero nuestros conductores son más importantes. Necesitamos garantía para que a ellos no les disparen ni maten”, añadió.

Para asegurar, además, que “nosotros estamos dolidos y sentidos con el gobierno. Nosotros esperábamos que este gobierno hiciera las cosas mejor y que los parlamentarios tuvieran otra reacción”.

Además, el dirigente cuestionó la postura que han adoptado diversos parlamentarios al no avanzar en las 13 leyes en materia de seguridad que los gremios han pedido que se aprueben.

Villagrán también tuvo cuestionamientos hacia el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien la semana pasada anunció la apertura de 8 investigaciones penales en diversas regiones del país a raíz de la movilización de los camioneros.

“El señor Abbott nos amenaza y resulta que tiene 1.600 causas que no han averiguado nada, que son causas de todos los que nos han quemado a forestales y camioneros. Y todas esas causas están archivadas”, concluyó el dirigente.