Presidente del Servel por oficio de RN para denunciar intervencionismo del gobierno: “Emitir opiniones no constituye propaganda electoral”

Este jueves, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Juan Andrés Tagle, fue consultado por la arremetida de los diputados de RN contra el gobierno en Contraloría, para denunciar “intervencionismo electoral” del Ejecutivo de cara al plebiscito del 17 de diciembre.

Tagle se refirió al requerimiento de RN tras una reunión de coordinación en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), en la que además participaron los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Defensa, Fuerzas Armadas, Justicia, Transportes, Segpres, Segegob, sumado a representantes de las policías, Fuerzas Armadas, Senapred y Metro.

En cuanto al escrito ingresado por los jefes de bancada -los diputados Marcia Raphael y Frank Sauerbaum-, se acusa que las palabras del Presidente Gabriel Boric ayer en la inauguración de un centro de atención para mujeres víctimas de violencia, sumado a la publicación que compartió la Segegob hace 7 días, donde se destacó que de ganar el “En contra” no se abrirá otro proceso constitucional; fueron hechos que podrían constituir intervencionismo electoral” en la campaña de cara al plebiscito.

“El gobierno ha sido contumaz en intervenir en esta campaña. Hoy hemos presentado un documento para que la Contraloría investigue respecto de un volante que la Segegob sacó hace unos días, diciendo que si este proceso se terminaba, este proceso se cerraba. Cosa que es absolutamente falsa”, apuntó el jefe de bancada, el diputado Frank Sauerbaum.

Consultado por la acción de los parlamentarios de oposición, la máxima autoridad del Servel -Tagle- señaló que el organismo encargado de dirimir si el gobierno ha incurrido en “intervencionismo electoral” es la Contraloría General de la República.

Sin embargo, aprovechó la instancia para aclarar que “emitir opiniones no constituye propaganda electoral”.

“(El oficio) es materia de la Contraloría, el que regula que los funcionarios públicos no intervengan durante sus actividades funcionarios que se desempeñan. Obviamente ellos no tienen prohibición de participar en la campaña al margen de esas actividades, y desde luego tampoco emitir opinión. Quiero recordar que emitir opiniones no constituye propaganda electoral y eso está claramente definido en la ley, así que eso es una materia de Contraloría, no del Servel”, despejó Tagle.

Y complementó: “Nosotros no podemos emitir opiniones o decidir sobre la materia de campaña electorales, incluyendo la franja. Hay libertad de expresión en Chile y libertad de expresión en las redes sociales, se dicen muchas cosas falsas en ellas, incluso respecto del propio Servel y de los procesos electorales. Pero es parte de la libertad de expresión, el derecho a opinar”.