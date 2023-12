Primera vez en la historia: mujer asume el mando de una base antártica chilena

El Ministerio de Defensa anunció este viernes, a través de sus redes sociales, que por primera vez en la historia, una mujer estará al mando de una base antártica chilena.

Se trata de la capitán de bandada Francisca Muñoz. La oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) liderará un grupo de 14 personas en la base Gabriel González Videla, ubicada a más de 2 mil kilómetros del Polo Sur.

“Ha sido un sueño de toda mi vida poder venir a la Antártica. Jamás imaginé que se me diera esta oportunidad”, dijo la capitán Muñoz a Las Últimas Noticias.

“Soy una viajera. Me encanta conocer lugares, tener nuevas experiencias. Mi abuelo por parte de madre era marino y vivió mucho tiempo en Puerto Williams. Ella me mostraba fotos, me contaba historias, y ahí nació toda mi necesidad de viajar a la Antártica”, añadió.

El Presidente Gabriel Boric se refirió al suceso a través de X. “Tuve la oportunidad de conocer a Francisca cuando iba camino a asumir su nueva responsabilidad. Un orgullo para Chile”, dijo.

El grupo liderado por la capitán Muñoz está compuesto por nueve aviadores militares de la FACH y cinco integrantes de la Armada. De acuerdo con lo informado por el gobierno, el equipo “cumplirá la misión de mantener la presencia nacional en territorio chileno antártico, continuar con las labores de mantenimiento, apoyar la investigación científica y colaborar con las actividades de la Armada de Chile en la Capitanía de Puerto de Bahía Paraíso”.