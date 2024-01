Quién era Gonzalo Lira, el reportero chileno-estadounidense que falleció tras ser arrestado en Ucrania

La noche del viernes fue confirmada la muerte del reportero chileno-estadounidense, Gonzalo Lira.

El comunicador se encontraba recluido en una prisión de Ucrania, tras ser acusado de difundir información falsa sobre la guerra y justificar en redes sociales la invasión militar rusa a Ucrania.

Su padre denunció en una carta difundida a través de redes sociales que Lira fue “torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo”.

“La responsabilidad de esta tragedia es del dictador Zelensky con la concurrencia de un senil Presidente estadounidense, Joe Biden”, escribió el padre de Gonzalo.

Quién era Gonzalo Lira

Gonzalo Lira López nació el 29 de febrero de 1968 en Estados Unidos. De padres chilenos, cursó su enseñanza media en el Saint George College, ubicado en Vitacura.

En su adultez, Lira tuvo una breve carrera como cineasta y escritor de novelas policiales. En 2005 dirigió el largometraje Secuestro. El elenco de filme estuvo conformado por Marcela del Valle, Fernando Kliche, Jorge Zabaleta y Katty Kowalezco, entre otros intérpretes.

Más adelante ejerció una controvertida carrera como “coach” de citas, según el medio The Daily Beast. A través de su canal de Youtube, Lira daba consejos a hombres, con contenido despectivo hacia las mujeres. “Nunca salgas con una mujer de treinta y tantos”, dijo Lira en un video de 2020, en el que argumentó que “independientemente de lo que digan que quieren todas las mujeres solo desean realmente dinero, una casa, y los niños, ya que la crianza de los hijos es lo único que los validará biológicamente”, recogió The Daily Beast.

Lira se trasladó a Ucrania al poco tiempo de iniciado el conflicto bélico con Rusia en febrero de 2022. Su rastro se perdió dos meses más tarde, Kharkiv, Ucrania. No obstante, reapareció a los pocos días en una transmisión en vivo del programa The Duran realizada en Youtube.

En su última publicación de X -del 31 de julio de 2023- Lira detalló su situación judicial. “Una vez arrestado, me entregaron documentación que me aseguraba que tenía ‘garantizado el derecho’ a contactar a mis abogados y seres queridos, así como a pagar la fianza. De hecho, no podía llamar a nadie, ni siquiera a mis abogados. Y no se me permitió pagar la fianza, aunque tenía el dinero para hacerlo”, aseguró Lira.

En su relato, Lira manifestó que, tras caer en prisión, fue golpeado por los prisioneros que compartían celda con él, mientras pasó por cuatro de ellas. Asimismo, aseguró que los guardias nunca lo golpearon, pero que estos “contrataban” reos para las golpizas. No obstante, acusó que los guardias lo extorsionaron y vaciaron sus cuentas bancarias.