Quiénes son los nueve integrantes del Panel Consultivo de Expertos en Seguridad que presentó el gobierno

Diego Sazo: cientista político, magíster en Estudios de Conflicto de London School of Economics and Political Science (LSE) y PhD (c) en el Departamento de Gobierno en la misma universidad. Trabajó como asesor en el gabinete de la Subsecretaría del Interior entre 2014 y 2018. Se desempeña como investigador del Conflict, Justice and Peace de LSE, y de VioDemos.