Quinta región: intendente Martínez anuncia suspensión de fuegos artificiales en Valparaíso

Esta tarde, tras recibir los anuncios del Plan Paso a Paso desde el ministerio de Salud, el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, anunció la suspensión del espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en el Mar, que tradicionalmente se realiza en la ciudad de Valparaíso.

“No va a haber en nuestra región fuegos artificiales, y no vamos a tener espectáculo de Año Nuevo en el mar. Así como no vamos a tener festival de Viña, como no hemos tenido muchas actividades”; dijo la autoridad regional.

Martínez justificó su decisión en base a la decisión del Minsal de retroceder a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón a la Fase 2 de Plan Paso a Paso.

“Primero está la salud de las personas, nosotros queremos gente sana, que nuestros adultos mayores pasen muchos años más con nosotros”, agregó Martínez. El intendente además, hizo una crítica, ya que a su juicio, esta situación se debe a una mayor circulación de las personas: “Muchas reuniones intrafamiliares y mucha congestión en las calles”.

Estas tres comunas de la quinta región entrarán a la fase de Transición a partir del miércoles 23 de diciembre a las 05:00.